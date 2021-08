Sergio Tejada: “No puede ser que a los tres días la crítica diga que esto se resuelve con una vacancia”

El excongresista e integrante de Nuevo Perú Sergio Tejada señaló que es peligroso plantear el tema de la vacancia como posible salida a las severas críticas que está recibiendo el recién estrenado Gobierno de Pedro Castillo. Del gabinete ministerial, resaltó que en su mayor parte lo integren personas que vienen de regiones fuera de Lima.

¿Le parecen justificadas las críticas al gabinete?

Hay la presencia de personajes destacados, como Cadillo (Educación), Torres (Justicia). Lo que genera dudas en un sector es que hay militantes y debe entenderse que, en todo el mundo, los partidos se conforman para gobernar. Tenemos que ver en el camino quiénes lo hacen bien y quiénes no, para rectificar de ser necesario.

Es iluso pretender que no haya gente de Perú Libre en el Gobierno. Pero la crítica apunta hacia la idoneidad de los elegidos. Hay un caso concreto, el del premier Bellido. ¿Le parece un nombramiento oportuno?

Esa es una decisión del presidente Castillo en su relación con el partido oficialista. Me ha parecido saludable que tenga un comunicado pronto, rechazando algunas declaraciones que tuvo en el pasado…

¿Qué le parecieron esas declaraciones a usted?

Son declaraciones con las que no estamos de acuerdo, por supuesto. La línea de Nuevo Perú es conocida. Pero sí saludo varios gestos, por ejemplo que tengamos a una dirigente feminista en el Ministerio de la Mujer (Anahí Durand) o que el Canciller Béjar plantee fortalecer tratados que tienen que ver con el ejercicio de derechos.

¿Esas posiciones de Bellido no lo descalifican de arranque para ocupar la PCM? Hablo de la homofobia, de su ambigüedad frente al terrorismo.

En NP tenemos una línea clara de respeto de los derechos, de condena contra el terrorismo. No me corresponde juzgar más que por la actuación que los funcionarios tengan de ahora en adelante.

Se lo planteo así: ¿colocar a Bellido de premier no es azuzar el conflicto político?

Dentro de la coalición de izquierda, donde sí hubo algunas tensiones, se ha resuelto por el momento con una declaración pública del propio Bellido. Si se refiere al conflicto social, parece haber habido un buen manejo en Las Bambas, ¿no? Hay que mirar ambos lados. No solo lo que se puede sentir en Lima, también en las regiones, a donde llega una persona que se acerca y le habla a la gente en su propia lengua y busca una tregua. Corresponde esperar.

Estoy de acuerdo, este Gobierno apenas tiene una semana. También creo que ciertos gestos hacen que se prendan algunas alarmas…

Las alarmas tienen que estar encendidas siempre, por la ciudadanía, la prensa, los aliados. Quiero decir algo: este gabinete es el que tiene más presencia de gente de fuera de Lima…

Es un gesto importante. ¿Eso garantiza la capacidad del gabinete?

Yo creo que se deben calificar dos cosas: la capacidad o la formación profesional, que no necesariamente son lo mismo, y la representatividad. Por supuesto, quisiéramos avanzar en el tema de paridad, pero sí consideramos importante que haya una presencia de profesionales más allá de Lima.

¿Le preocupa que PL cope puestos públicos clave? Braulio Grajeda ha sido nombrado viceministro de gobernanza territorial de la PCM. Postuló al Congreso por el partido.

La ciudadanía tiene que estar vigilante, pero, repito, los partidos políticos se conforman para gobernar. Ese es su objetivo. Hay que darles el beneficio de la duda. Hay que convocar, dentro de ellos, a los mejores cuadros y mantener en el Estado a un aparato burocrático capacitado para darle continuidad a ciertos procesos. También siento que desde sectores postergados se ha visto que por décadas cambian los presidentes mas no los funcionarios, no las personas que se encargan del Estado. Hay que dar una mirada distinta también, ¿no?

¿Piensa que Vladimir Cerrón es una figura que desestabiliza al Gobierno?

A Vladimir lo conozco hace muchos años. Recuerdo que me llamó por teléfono cuando falleció mi abuelo, un gesto amable. Me parece, su rol está en el partido. Él fundó PL, es un líder regional que busca un mayor espacio político nacional pero, como bien ha dicho el presidente Castillo, su papel tiene que estar en el partido, no en el gobierno.

Y a la luz de lo visto en estos días, ¿cree que eso está ocurriendo efectivamente?

Yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha armado dentro de esta campaña de generar terror frente a PL y el Gobierno de Castillo, una imagen sobredimensionada de lo que puede y no puede hacer Cerrón. El partido tiene una opinión en el Gobierno y él como líder puede ser quien la transmita en ocasiones. De ahí a decir, como lo hizo Alberto Vergara, que Cerrón ha vacado a Castillo me parece absurdo, irresponsable y hasta un poco discriminatorio contra el propio presidente, porque le resta agencia. Hay muchos prejuicios detrás.

Leí su respuesta a la entrevista. Está claro que no le gustó el análisis de Vergara.

Para nada. No puedes afirmar a los tres días que el presidente no es el que gobierna ni que se trata de un régimen que apunta a no ser democrático. Eso no es así. ¿A quién se la ha juzgado así a la semana?

Comprendo su punto de vista. Dicho eso, ¿no cree que hay una preocupación legítima de un sector por el rumbo que pueda tomar el Gobierno?

Creo que la preocupación es legítima porque te mantiene vigilante y fortalece a la democracia. Y el presidente reacciona. Por ejemplo, ya se instaló en Palacio frente a las críticas, y es lo correcto. Cuando perciba cuestionamientos justificados, reaccionará de manera favorable. Él quiere probar al primer ministro y vamos a ver cómo resulta. Sospecho, puede haber una posición desde Lima y otra desde las regiones.

¿Cree que la vacancia es un peligro real?

Es un peligro real, lo hemos visto en el quinquenio pasado. En este contexto, Castillo se apoya en una mayoría frágil, relativa, que por ahora contiene cualquier intento de vacancia, pero no va a ser así siempre. Deberíamos cambiar los términos del debate democrático. No puede ser que a los tres días la crítica diga que esto se resuelve con una vacancia. Eso me parece muy peligroso.

