Requerimiento de salida de ministros es “un pedido público”, afirma vocero alterno de Renovación Popular

El vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, manifestó que el pedido realizado por ellos al presidente Pedro Castillo Terrones con la finalidad de que dimitan algunos de sus ministros, no es una solicitud personal sino colectiva.

“ Los requerimientos que le hemos hecho llegar no son solamente de Renovación Popular, sino es un pedido ciudadano, es una molestia pública por la designación de estos ministros que ha tenido el gabinete Bellido ”, comentó a RPP.

En este sentido, manifestó que Guido Bellido debería renunciar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dado que por sus antecedentes, es complicado llegar a acuerdos.

“Creemos que en una situación de intransigencia del señor Bellido no podría darse un diálogo, nosotros no queremos ir solamente a hacer un saludo a la bandera, no queremos ir para una foto, queremos que se realicen acciones concretas”, acotó el congresista.

La bancada de Renovación Popular envió un documento en el cual pedía que renuncien los ministros Héctor Bejar Tivera (Relaciones Exteriores), Walter Edison Ayala Gonzáles, (Defensa), Juan Manuel Carrasco Millones (Interior), Iber Antenor Maravi Olarte (Trabajo y Promoción del Empleo) y Anahí Durand Guevara (Mujer y Poblaciones Vulnerables), para poder dialogar.

“ Lo mejor que le puede pasar al país es la renuncia del propio señor Bellido , pero si se cumplen estos requerimientos creo que sería un paso importante para iniciar el diálogo con el señor Bellido. De todas maneras, le vamos a hacer llegar nuestra solicitad de renuncia”, sostuvo Muñante.

Según Muñante, Asamblea Constituyente no tiene respaldo

Respecto a convocar una Asamblea Constituyente, el parlamentario de Renovación Popular indicó que esto no tiene el apoyo de la mayoría de la población. Además, calificó de irresponsable ponerlo como tema de agenda cuando el país atraviesa por una crisis sanitaria y económica.

“Hay que recordarle al señor Bellido y al presidente (Pedro) Castillo que ellos no ganaron por sus propuestas, sino por un voto anti-Keiko (Fujimori), más que nada”, añadió.

