Perú Libre pierde fuerza en Cusco por falta de figuras representativas

Tras la elección de Guido Bellido y Katy Ugarte como congresistas de Cusco, la dirigencia de Perú Libre perdió visibilidad en la región imperial. Los militantes y simpatizantes del partido político de gobierno se encuentran a la espera de nuevas elecciones.

Vladimir Santoyo, dirigente del movimiento magisterial de Perú Libre en Cusco, confirmó la falta de coordinación entre las bases. Dijo que se encuentran a la espera de la recomposición del partido.

El actual presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, se desempeñaba como secretario regional de Perú Libre en Cusco. Tras su nombramiento, su dirigencia se quedó sin rostros visibles.

“Sabemos que dejó el cargo a un compañero de Calca, pero hasta ahora no nos hemos reunido. No nos han convocado, solo yo he estado atendiendo a la prensa”, sostuvo Santoyo en declaraciones a La República.

El dirigente magisterial comentó que su vínculo con Perú Libre es de simpatizante, ya que aún no concretó su militancia. Señaló que muchos de los adeptos al partido del presidente Pedro Castillo se encuentran en la misma condición.

La ahora congresista Katy Ugarte lideraba el SUTE Regional del Cusco. Tras su salida, los maestros impulsarán la conformación del Frente Político Magisterial, el cual buscará reunir a los profesores de los tres sindicatos existentes en la región.