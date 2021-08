Tras las discrepancias internas por la elección de Waldemar Cerrón como vocero de Perú Libre, y ante la amenaza del retiro de al menos 12 congresistas, los miembros de esa bancada se reunieron para llegar a un entendimiento en la conformación de las siete comisiones que les toca presidir, así como en mantener la cohesión justo cuando el gabinete de Guido Bellido es seriamente cuestionado.

La congresista Betssy Chávez confirmó que hay diferencias, pero dijo ser respetuosa de las decisiones que tome el partido, aunque ella discrepe.

“Senté mi posición cuando eligieron a Bellido, que es de discrepancia por la coyuntura. No puedo ir donde el presidente a decirle que ponga a otro. Las cosas se las he dicho a Bellido en la interna. En la reunión que nos convocó en la PCM (del domingo), delante de todos le di mi opinión personal, que no es de toda la bancada”, señaló.

Añadió que no es conveniente la presencia de ciertos ministros, pero trabajará por la gobernabilidad, no a nombre de Pedro Castillo o de su organización política. “Los partidos debemos generar consensos y empezar a trabajar para todos los peruanos, y espero una evaluación en los 100 primeros días de gestión”, apuntó.

El parlamentario Edgar Tello informó, por otro lado, que en la reunión planificaron la distribución de las comisiones.

“Vamos a pelear con las otras bancadas las comisiones de Educación, Agricultura, Constitución, Presupuesto, Salud, Trabajo y Vivienda”, aseguró.

En tanto, el congresista Samuel Coayla sostuvo que se han distribuido las comisiones para los docentes y los militantes del partido y que es normal que se presenten discrepancias. Afirmó, además, que Vladimir Cerrón, en su calidad de secretario general de Perú Libre, asistió anoche a la reunión de la bancada. “Pero solo estuvo un momento, saludo y se retiró”, aseguró.

En la cita quedó claro que la facción magisterial que había elegido al congresista arequipeño Alex Paredes como vocero no quedó nada conforme por la forma en que lo desembarcaron para darle la vocería a Waldemar Cerrón, quien tiene como voceros alternos a Elías Vara (Áncash) y Silva Robles (Junín). Una de las principales críticas que se hicieron en la interna fue la excesiva presencia de la facción cerronista no solo en el Ejecutivo, sino también ahora en el Legislativo.

Factor Cerrón

De una bancada con 37 miembros, Waldemar Cerrón solo obtuvo 15 votos. Los once congresistas del bloque magisterial que tienen más cercanía con Pedro Castillo y que se abstuvieron de votar son Edgar Tello, Katy Ugarte, Elizabeth Medina, Segundo Quiroz, Óscar Zea, Francis Paredes, Hamlet Echevarría, Fernando Herrera, Lucinda Vásquez, Germán Tacuri y el desembarcado Alex Paredes.

Este grupo consideró que se está perjudicando la gobernabilidad con el excesivo protagonismo de los hermanos Cerrón. Los congresistas quieren evitar la confrontación pública, pero en la interna la situación es complicada. La negativa a darle el voto de la facción magisterial (15 integrantes) representa la voz de Pedro Castillo, quien es seriamente cuestionado por llevar en el Ejecutivo a personajes ligados a Vladimir Cerrón.

Al menos doce congresistas de la facción magisterial expresaron su intención de renunciar a la bancada de Perú Libre, pues consideran que vienen siendo avasallados por la facción cerronista, la cual tiene 22 miembros.

Crisis. Critican designación de Waldemar Cerrón como vocero. Foto: difusión

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.