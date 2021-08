La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una moción de orden del día al Legislativo para solicitar que se cree una comisión investigadora multipartidaria que fiscalice la transparencia de las acciones del presidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, se precisa que, de ser aprobada dicha moción, el grupo de trabajo parlamentario tendría un plazo de 30 días calendario para “investigar las presuntas irregularidades o presuntos ilícitos cometidos durante los primeros días de gobierno del señor presidente de la República, referidos a la vulneración del principio de transparencia en el desarrollo de su gestión ”.

El documento refiere que el mandatario despachó varios días, tras asumir el cargo, en una sede distinta a Palacio de Gobierno, por lo que no hubo un registro explícito de las actividades que realizó y de las personas con las que se reunió.

“Han transcurrido días en los cuales el presidente de la República ha gobernado sin instalarse en Palacio de Gobierno y, por ende, sin que existan los controles o mecanismos institucionales que transparenten su gestión, no teniéndose conocimiento de las reuniones que ha llevado a cabo, ni del registro de visitas, ni de la agenda oficial que ha cumplido ”, se lee.

Además, se indica que lo ocurrido “contraviene con lo estipulado en los artículos 5 y 16 de la ley 28024, ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, donde se señala la obligatoriedad del presidente a realizar agendas públicas oficiales y llevar a cabo un registro de visitas durante su gobierno ”.

Patricia Chirinos: “Cuando no hay transparencia se presta a malas interpretaciones”

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, expresó que la moción de orden que presentó es “un pedido justo y responsable” porque la población merece saber lo que hace el jefe de Estado.

“ No sabemos con quién conversa el presidente, con un empresario, un prontuariado o con un terrorista . No tenemos información de nada. Creo que es un pedido justo y responsable que tenemos que hacer desde el Congreso de la República en representación de la voz de todos los peruanos”, refirió.

En esa misma línea, indicó que no está asumiendo que Castillo Terrones haya cometido un delito, sino que lo instan a ser transparente y que brinde la información respectiva. Ello, aseguró, para que no se preste a malas interpretaciones.

“Cuando no hay transparencia se presta a malas interpretaciones . Yo no estoy diciendo que haya habido algo malo. No soy quién para calificar los actos del presidente, pero lo justo es que diga con quiénes se reúne, adónde va y si ha habido consejo también. Han estado diciendo que ha habido Consejo de Ministros”, enfatizó.

Patricia Chirinos: “Se trata de exigir transparencia porque hay mucha inestabilidad”

De igual modo, Chirinos comentó que desde que Pedro Castillo asumió el máximo cargo del Estado no ha brindado declaraciones a la prensa y que eso no permite conocer “qué piensa”. Incluso, aclaró que la moción para investigar al mandatario ayudaría a la gobernabilidad.

“Nosotros no sabemos qué piensa el presidente y cómo es que va a actuar. Aquí no se trata de buscar una pelea, un enfrentamiento. Al contrario, creo que de esta manera podemos incluso ayudar a gobernar al presidente. Y de eso se trata, no de meterle cabe. Aquí se trata simplemente de exigir transparencia porque hay mucha inestabilidad ”, acotó.

