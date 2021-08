El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, anunció que no piensan acudir a ninguna cita con el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, así les hagan la invitación formal.

“Nuestra posición ha sido bien clara. Para nosotros, este es un gabinete que innecesariamente pone al país en una confrontación nuevamente , con un presidente del Consejo de Ministros altamente cuestionado. Esperemos que el presidente de la República reflexione y esté todavía a tiempo de hacer los cambios que, creo, toda la ciudadanía lo exige”, manifestó el legislador a la prensa, en declaraciones difundidas por Canal N.

“Nosotros aun así recibamos una invitación, que no hemos recibido hasta ahora (ni del primer ministro ni del Gobierno), no acudiremos a ninguna cita , puesto que no nos parece que debamos conversar con personas que no han deslindado claramente con el terrorismo y que más bien han dado declaraciones ambiguas”, agregó.

El parlamentario del fujimorismo precisó que el primer ministro Bellido “no ha hecho ningún deslinde hasta el día de hoy sobre lo que es el terrorismo”, y que el comunicado que el titular de la PCM mandó, en el que rechazó “toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos”, no estaba firmado. De hecho, el nombre de Bellido aparecía al final del pronunciamiento, mas no su firma.

“Con el terrorismo no se negocia. Para nosotros el gabinete Bellido es un gabinete fallido”, prolongó Guerra García.

Asimismo, criticó a algunos ministros, sin mencionar nombres, al señalar que se trata de “un gabinete que está compuesto por varias personas cuestionadas en su trayectoria y ahora muchos (están) cuestionados por los nombramientos que están haciendo”.

Comisiones en el Congreso

Por otro lado, Hernando Guerra García señaló que su grupo parlamentario aspira “a que las bancadas de oposición democrática puedan tener comisiones que hagan contrapeso al Gobierno de manera sana y constructiva”, como la Comisión de Constitución, la de Presupuesto, la de Fiscalización y la de Salud.

“Esperamos, como estamos haciéndolo, ponernos de acuerdo y conversar para poder hacer que estas comisiones estén en el lado de esta oposición democrática”, concluyó.

