El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se refirió al sentenciado fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante su primera conferencia de prensa como encargado del gabinete ministerial.

Al respecto, el también congresista de Perú Libre afirmó que “no le parece correcto” que se “repruebe” que Cerrón Rojas se exprese en sus redes sociales, por lo que rechazó las críticas en contra de este.

“Respecto a Vladimir Cerrón, creo que hay voces y, si muchos tuvieran la posibilidad, ya le hubieran cerrado su cuenta de Twitter, su cuenta de Facebook y, es más, cerrarlo en un cuarto y no escucharlo más. Todas las personas tienen derecho a expresarse y, en un país en democracia, lo importante es permitir que las personas expresen su punto de vista sobre economía, política y temas sociales ”, declaró durante una conferencia desde el Palacio Legislativo este miércoles.

En esa misma línea, se mostró en contra de que se cuestionen sus opiniones por ser el fundador de una organización política.

“No me parece correcto que se reprueba al secretario general de Perú Libre por el hecho de que representa a un partido, a no expresarse (….). No hay necesidad de traer siempre a debate al doctor Vladimir Cerró Rojas ”, acotó.

En otro momento, señaló que se debe dejar al mencionado exgobernador “en su responsabilidad de ser el secretario general de un partido político y desde ahí expresará o planteará como todos los secretarios de los demás partidos políticos”. “No pueden tener unos más derechos que otros”, añadió.

“Las decisiones las toma quienes corresponde, empezando desde el presidente de la República, Pedro Castillo, y el último funcionario en el Ejecutivo donde sus funciones están establecidas claramente”, dijo.

