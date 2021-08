El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, aseguró que ninguno de los miembros del gabinete ministerial tienen algún tipo de relación con organizaciones terroristas como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Asimismo, contó que el Ejecutivo ya inició las conversaciones con las bancadas de Acción Popular (AP) y Juntos por el Perú (JP) pero que “hubo unos percances” con Renovación Popular, grupo parlamentario que solicitó la renuncia de cinco ministros para iniciar el diálogo.

“Primero, respetamos su punto de vista y su criterio (…) En segundo lugar, hay puntos que no coincidimos y en los puntos que no coincidimos sacamos un comunicado donde deslindamos con Sendero luminoso y el MRTA. No hay vuelta que dar ahí. Ninguno de nuestros ministros está vinculado con alguna organización (terrorista) . No existe ninguna sentencia o algo que pruebe. Espero esté claro eso”, manifestó en una conferencia de prensa junto con los ministros Pedro Francke (Economía) y Hernando Zevallos (Salud) este miércoles.

En ese sentido, Bellido sostuvo que desde el Consejo de Ministros reciben las discrepancias “con total tranquilidad” ya que estamos “en un país democrático donde todos tienen que respetar los puntos de vista y la respuesta de los sectores”.

“ Nosotros no vemos como un condicionante estos criterios que manejan algunas bancadas . Más bien vemos como si fuera una forma de expresar en un país democrático sus puntos de vista y sus discrepancias. Eso es importante y lo tomamos con mucha tranquilidad y sencillez para que algunos alcances que hay inmediatamente implantarlas y algunas recomendaciones también. Queremos construir de la mejor manera la confianza que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo”, expresó.

