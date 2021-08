Carrasco sobre pedido de Renovación Popular: “Corresponde al presidente acceder o denegar”

Con información de César Zorrilla / URPI- LR

Luego de que la bancada de Renovación Popular solicitara al presidente Pedro Castillo Terrones la renuncia de cinco de sus recién nombrados ministros para que puedan otorgarle el voto de confianza al gabinete liderado por Guido Bellido, el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, resaltó que será el mandatario quien decida aceptar o no el pedido del grupo parlamentario en mención.

“Todo congresista tiene la facultad de solicitar o hacer cualquier pedido y constitucionalmente corresponde al presidente de la República acceder o denegar cualquier tipo de pedido porque es el presidente quien brinda la confianza a los ministros ”, expresó a la prensa.

Como se informó, mediante un documento el vocero de Renovación Popular Jorge Montoya pidió el retiro de los ministros Héctor Béjar (Relaciones Exteriores), Iber Maravi (Trabajo), Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Walter Ayala (Defensa) y Juan Carrasco (Mininter) a fin de “encontrar la gobernabilidad del país”.

Asimismo, solicitó cumplir una serie de condiciones para aceptar dialogar con Guido Bellido y ser parte de la ronda del encuentro entre la Presidencia del Consejo de Ministros y las agrupaciones parlamentarias, previo al pedido de la cuestión de confianza.

En otro momento, Carrasco Millones evitó realizar comentarios acerca de la designación de Salatiel Marrufo como jefe de asesores en el Ministerio de Vivienda, dirigido por Geiner Alvarado.

“La designación no la he realizado yo, creo que a quien deberían hacerle la pregunta es a quien a decidió designar a ese funcionario. Definitivamente yo no puedo cuestionar algo que yo no hice. Cada persona es responsable”, sostuvo.

Años atrás, el titular del Ministerio del Interior investigó, en su condición de fiscal, a Marrufo por la presunta comisión de lavado de activos y crimen organizado .

Presidencia respondió al pedido de Renovación Popular

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encabezada por Guido Bellido, emitió un comunicado en el que responde al pedido de la bancada de Renovación Popular que exige retirar a cinco ministros de sus cargos para iniciar el diálogo.

“La designación de los ministros de Estado es competencia del señor presidente de la República, por lo que en un estado democrático de derecho debe exigirse respeto a la separación de poderes”, dice el documento publicado a través de las redes sociales del Consejo de Ministros.

