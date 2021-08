Aníbal Torres sobre Vladimir Cerrón: “No tiene nada que ver en el Gobierno”

El titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, aseguró que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no participa en el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“ Yo a Cerrón lo he conocido últimamente, porque apareció él ahí, pero ahora no tiene nada que ver en el Gobierno . Además ustedes saben él está sentenciado, no puede ejercer ningún cargo”, manifestó a la prensa.

Además, negó que el también ex gobernador regional de Junín “aconseje” al jefe de Estado en las decisiones que este debe tomar. “No (aconseja a Castillo), eso sí estén seguros que desde que yo he jurado el señor (Vladimir Cerón) no está”, añadió.

Sin embargo, no descartó que personas cercanas a Cerrón sí hayan sido contratadas para esta gestión , pues al cuestionarle sobre los viceministros y algunas personas recién nombradas, respondió que “seguramente” están vinculadas con el secretario general de Perú Libre.

Acerca de las acusaciones a algunos titulares de despachos recién designados por supuesta relación con el grupo terrorista Sendero Luminoso, como el primer ministro Guido Bellido, el titular de Justicia precisó que desde su cartera se condenaba enérgicamente ese flagelo, pues “nadie puede estar de acuerdo con eso”.

Aníbal Torres criticó demora en el sistema de Justicia

Asimismo, criticó el tardío sistema de justicia en donde los procesos toman mucho tiempo en resolverse.

“Todo proceso, sin discriminación alguna, tiene que resolverlo rápidamente el sistema de Justicia porque sino, estamos con eso de que debemos respetar la presunción de inocencia ”, añadió.

En tanto, sostuvo que pese a que no tenía planeado participar del gobierno de Castillo Terrones, finalmente accedió a desempeñar el cargo a causa de “las circunstancias que se presentaron”, pero no quiso entrar en detalle.

