Después de haber sido dado de baja como suboficial de la Policía Nacional por medida disciplinaria, debido a que colaboró con un prófugo de la justicia, Walter Ayala Gonzales presentó una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional, en un intento por retornar a la institución policial. Sin embargo, por la gravedad de la imputación, el colegiado constitucional declaró improcedente el requerimiento legal de Walter Ayala, el 11 de julio del 2000, y no consiguió la reincorporación. Ayala ahora ejerce como ministro de Defensa.

De acuerdo con la foja de servicios de Ayala que consta en los archivos de la Policía Nacional, el 6 de enero de 1997 fue pasado a disponibilidad por medida disciplinaria, cuando fue descubierto que gestionaba una libreta electoral —ahora DNI— para Freddie Usquiano Núñez. Esta persona había sido detenida en el complejo policial Alcides Vigo Hurtado por su condición de requisitoriada. Pero logró escapar para no enfrentar a la justicia por el delito de receptación.

Walter Ayala, quien en un principio afirmó que solo “conocía de vista” a Freddie Usquiano, fue sancionado con 6 días de arresto de rigor y luego fue desaforado de la Policía Nacional.

No obstante, Ayala insistió en su inocencia y presentó un recurso de apelación, incluida una solicitud de reincorporación y el reconocimiento de sus ingresos no abonados. Pero el 30 de julio de 1998 sus exigencias fueron desestimadas.

El 28 de octubre del mismo año interpuso una acción de amparo contra el entonces ministro del Interior, general EP José Villanueva Ruesta, para que se dejara sin efecto su expulsión de la PNP. En ese tiempo laboraba en la División de Robos, de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima declaró infundado el reclamo de Ayala, el 27 de julio de 1999. Así que el expolicía interpuso un recurso extraordinario ante la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Lima. El 21 de enero del 2000, esta instancia también desestimó la demanda de Walter Ayala, por lo que recurrió al Tribunal Constitucional. Era su última oportunidad.

En defensa del Ministerio del Interior, el procurador público alegó que Ayala había presentado la demanda fuera de tiempo y ratificó que el proceso contra el ex efectivo policial, que derivó en su baja por medida disciplinaria, cumplió con toda la normatividad vigente. Y que reiteró que la sanción fue “por faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina”.

El 11 de julio del 2000, sin embargo, el colegiado rechazó que se anule el pase al retiro de Walter Ayala Gonzales y se disponga su reincorporación.

Efectivamente, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el amparo requerido por Walter Ayala Gonzales. El colegiado estuvo presidido por Francisco Acosta Sánchez, Luis Díaz Valverde, Ricardo Nugent y José García Marcelo.

La República solicitó una entrevista con el ministro Walter Ayala para que ofreciera su versión sobre el caso de su pase al retiro como suboficial de la Policía Nacional por medida disciplinaria. En respuesta requirió un cuestionario. Pero al momento del cierre de este informe no hubo contestación.

Walter Ayala fue el abogado que interpuso una acción de amparo para que el Congreso no prosiguiera con el proceso de elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, lo que fue acogido, efectivamente, por el Poder Judicial.

Ayala negó relación con el partido Perú Libre cuando interpuso la acción legal, por lo que resultó sorpresiva su designación como titular del Ministerio de Defensa.

La República ubicó a Freddie Usquiano Núñez, el ciudadano a quien Walter Ayala, cuando era suboficial de la Policía Nacional, ayudó a obtener una libreta electoral encontrándose prófugo de la justicia.

Nacido en Chiclayo, el 4 de julio de 1961, Freddie Usquiano es ahora un empresario dedicado al negocio de la construcción e inmobiliaria.

También registra denuncias en el sistema policial por pérdida de documentos y libros contables de su empresa F&A, con oficinas en el distrito limeño de San Miguel.

Preguntado por el programa Panorama sobre el caso, Walter Ayala contestó: “Tengo la conciencia limpia. No tengo procesos en mi contra”.

De acuerdo con su testimonio, fue sancionado excesiva y abusivamente, porque él no tenía la responsabilidad de resguardar a Freddie Usquiano Núñez. Y que por eso interpuso una serie de acciones legales para revertir su baja por medida disciplinaria.

“Yo no era el encargado de cuidarlo (a Freddie Usquiano Núñez), a mí se me pregunta por una persona y yo no conozco a esa persona, ¿no? Yo estaba en la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en la avenida España. Yo desconozco (cómo se fugó Usquiano) porque no era mi función. Lo que ocurrió con la Policía Nacional fue cuando yo tenía 22 años”, expresó Walter Ayala.

Freddie Usquiano, Walter Ayala

Mientras tanto, el Comando de la Policía Nacional ordenó emprender investigación administrativa disciplinaria y penal a los efectivos que ingresaron en las plataformas digitales de la institución para buscar la hoja de vida del ministro de Defensa, Walter Ayala Gutiérrez, quien cumplió servicios hasta 1996.

La disposición fue emitida el domingo 31 de julio a todas unidades de la PNP con la finalidad de instruir al personal que tiene acceso al sistema informático institucional que permite obtener reportes de Antecedentes Policiales y Judiciales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otra información.

En el documento con el mandato indicado, que lleva la firma del jefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, coronel PNP Luis Valverde Alcántara, se precisa que ha sido detectado que efectivos policiales han ingresado a las plataformas digitales para obtener datos de Walter Ayala y otras personas del nuevo Gobierno de Pedro Castillo.

Renuncia a Fiscalía

“Fue una decisión difícil, pero decidí presentar mi renuncia como fiscal provincial penal de casos de corrupción en el distrito fiscal de Lambayeque para que evitarle inconvenientes al presidente. Recién el día de hoy estoy asumiendo el cargo en el Ministerio del Interior”, informó el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones.

Anotó que considera que no hay ninguna incompatibilidad, pues se encontraba con licencia en el Ministerio Público cuando aceptó ser ministro y no hay ninguna norma que le prohibiera asumir el cargo de ministro de Estado, pues lo que se prohíbe es que exista doble remuneración en el Estado.

Carrasco consideró que su caso es sui géneris y en ese caso se podría recurrir a la jurisprudencia internacional. En Colombia, dijo, un fiscal puede asumir el Ministerio del Interior con licencia y luego retornar a cumplir su labor como fiscal.

El ministro del Interior presentó su renuncia al cargo de fiscal provincial mediante cartas dirigidas a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al fiscal superior coordinador Jorge Chávez Cotrina. En ambos documentos señala que su renuncia debe considerarse a partir del 28 de julio.

Al asumir el cargo de ministro de Estado, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público había iniciado una indagación para determinar si eso trasgredía alguna norma legal. Con su renuncia se supera el inconveniente.

Anteriormente, el fiscal que puso en jaque a la corrupción y el crimen organizado en el norte del país había solicitado y obtenido licencia del Ministerio Público sin goce de remuneraciones, a partir del 28 de julio.

El decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Carlos Martínez Oblitas, indicó que Control Interno debe continuar con su investigación para determinar si hubo falta o no.

“En su momento, Control Interno deberá resolver si hay motivo para iniciar el proceso disciplinario sancionador o archivar si considera que su renuncia genera sustracción de la materia”, subrayó Martínez Oblitas.

Desde hace más de 15 años, Carrasco ha dirigido las más importantes investigaciones contra el crimen organizado en Lambayeque y alrededores. Si desea regresar al Ministerio Público, tendría que volver a postular.

