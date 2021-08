El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante envió un oficio a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, en el cual solicita que se brinde información sobre la visita que Vladimir Cerrón hizo al Hospital Edgardo Rebagliati.

Además, el legislador Muñante resaltó en el documento que Cerrón se encuentra impedido legalmente de ejercer cargo público alguno.

“Por el momento el pedido expreso es solo para la señora Fiorella Molinelli, aún no tenemos planeado hacer alguna acción directa al Ejecutivo, queremos primero que se nos informen las razones por las que el señor Cerrón estuvo visitando el Hospital Rebagliati”, manifestó Muñante al ser consultado por La República.

Asimismo, Muñante indicó que esperan una pronta respuesta formal. “Yo espero que respondan a la brevedad posible por la misma vía en el que le mande el oficio, por escrito”

Como se recuerda, en unas imágenes propaladas por redes sociales y distintos medios, se puede ver al exgobernador regional de Junín recorriendo las instalaciones de dicho nosocomio, acompañado por una comitiva.

Solicitud del ministro Muñante a Fiorella Molinelli. Foto: Captura Twitter.

La presidenta de EsSalud, Fiorella Mollineli, aún no ha brindado explicaciones sobre esta visita. “El video ha llegado justo cuando estaba esperando la entrevista, seré la primera en pedir información al respecto. Me he enterado aquí de ese video”, manifestó durante una entrevista con el programa Panorama el fin de semana último.

En tanto, Cerrón usó su cuenta de Twitter para compartir un video recibiendo su primera dosis de vacuna contra la COVID-19, con el cual da a entender que su visita al Hospital Rebagliati fue para eso. Sin embargo, aún se desconoce la razón de su presencia en zonas no COVID-19.

“Después de haber cedido en tres ocasiones mi turno de vacunación en Huancayo a los que estaban en primera línea, hoy me vacuné la primera dosis. Miles no tuvieron esta oportunidad, si aun no lo has hecho hazlo”, publicó en su red social al momento.

