Nájar defiende designación de Bellido pese a denuncia por presunta apología al terrorismo

El excongresista de Unión por el Perú, Roger Nájar, defendió la designación del congresista de Perú Libre, Guido Bellido, para la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pese a que tiene una denuncia por apología al terrorismo.

En ese sentido, el político comparó las acciones del expresidente Alberto Fujimori a favor del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, así como los supuestos comentarios del exmandatario Alan García sobre este grupo terrorista.

“ Yo he visto en ese entonces al presidente de la República, Alberto Fujimori, entregarle una torta por el cumpleaños de Abimael Guzmán , y he visto también cómo el presidente Alan García se refería también a la mística de los senderistas y no pasó nada. Relacionando ese tema con lo que dicen (de Guido Bellido), ¿cuál es el problema? ”, expresó a la prensa.

El nombramiento de Bellido como primer ministro, efectuado por el presidente Pedro Castillo, también fue comparado por Nájar con la designación de García a Yehude Simon, quien estuvo preso 8 años por apología al terrorismo, acusado de pertenecer al MRTA.

“Y he visto también que Alan García lo puso como premier a Yehude Simon, que salía también de la cárcel. Cómo hacen tanto escándalo por el premier Bellido por un tema de ese tipo. Estoy comparando por lo sucedido en ese entonces ”, refirió.

A Nájar también se le consultó su opinión sobre Edith Lagos, una exmiembro de las filas de Sendero Luminoso que participó en diferentes atentados violentos en Ayacucho. Al respecto, Nájar mencionó a su vez: “Pienso que estaba completamente errada”.

Roger Nájar se acercó a la PCM para coordinar temas políticos

El exparlamentario comentó que visitó a Guido Bellido en la PCM para hablar sobre actividades de tipo político, las cuales no quiso manifestar a la prensa, pese a que la reunión se dio en un organismo del Estado.

Por otro lado, no descartó que podría convertirse en el nuevo asesor del presidente del Consejo de Ministros, pese a los cuestionamientos en su contra.

