María Antonieta Alva: “Algunos nombramientos en el Estado son una pésima señal”

La exministra de Economía María Antonieta Alva usó su cuenta de Twitter para criticar algunos nombramientos que ha hecho el Gobierno en puestos claves. Para la economista, en el Estado deben trabajar los mejores profesionales elegidos por su mérito.

“Siempre he creído que el Estado merece los mejores profesionales del país. Esto se lo he transmitido a todos los jóvenes talentosos que he tenido la suerte de conocer en el sector público. Algunos nombramientos son una pésima señal para ellos ”, indicó la exministra en Twitter.

María Antonieta Alva criticó nombramientos en el Estado que no respondan a méritos profesionales. Foto: Captura Twitter.

Para Alva, algunas designaciones que se han hecho en los últimos días responderían más a “pagar favores” que a una selección determinada por la meritocracia.

“Las posiciones de liderazgo en el Estado son para ponerse al servicio del bien común, n o para pagar favores ni repartir cuotas de poder ”, añadió.

Además, la extitular de la cartera de Economía instó al Gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo a hacer los cambios necesarios sobre estos nombramientos. Asimismo, hizo un llamado a la población a permanecer vigilantes.

“ Espero que el Gobierno corrija estos nombramientos que no cumplen con los criterios, y que actué con pulcritud en elegir a los profesionales idóneos. ¡Ciudadanos a vigilar!”, finalizó.

La exministra hace este llamado luego de conocer algunos nombramientos cuestionados, como el de Natalia Jiménez, abogada titulada en el 2019 y allegada a Vladimir Cerrón, como directora de Provías Descentralizada, o el de Salatiel Marrufo Alcántara, investigado por la Fiscalía de Lambayeque, como ministro de Vivienda.

