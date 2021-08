Guido Bellido se reúne este martes con tres bancadas del Congreso

Como parte de la ronda de diálogo anunciada, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se reúne este martes con la bancadas de Acción Popular, Juntos por el Perú y Somos Perú.

En la víspera, el primer ministro señaló que la primera reunión con Acción Popular estaba pactada para las 8.00 a. m., con Juntos por el Perú a las 10.00 a. m. y con Somos Perú a las 12.00 p. m.

Estas conversaciones con las diversas bancadas del Parlamento iniciaron el último domingo 1 de agosto con la participación del grupo legislativo de Perú Libre, previo al pedido del voto de confianza.

Tras haber finalizado aquella primera reunión, Alex Paredes, congresista de Perú Libre, manifestó que se dialogó respecto a la manera en la que van a trabajar en conjunto el Congreso y el Ejecutivo.

“Solamente fue un primer contacto con él sobre el sistema de trabajo que va a tener y que va a ser directo con la población, y nosotros nos convertimos en el puente de las autoridades regionales y municipales con la PCM”, destacó a la prensa.

“En conclusión, lo que él nos ha comunicado es que nos pone a disposición a la PCM para que tenga un rápido contacto con la población de todas las regiones y él se convierte también en el interlocutor directo del presidente de la República”, agregó.

Por su parte, el parlamentario Guillermo Bermejo señaló que desde su bancada fiscalizarán al gabinete ministerial, y aseguró que si ven que no trabajan como prometieron que lo harían, van a darles a conocer sus fallos.

“Si en algún momento se ven errores, desde luego que nosotros lo vamos a señalar. Somos una izquierda que habla fuerte, no va a ser lo contrario en caso nos equivoquemos. No estamos negados a la autocrítica”, dijo.

Yarrow se niega a reunirse

Norma Yarrow, congresista de Renovación Popular, manifestó que no aceptará reunirse con Bellido Ugarte, debido a los cuestionamientos hacia el primer ministro provocados por su investigación preliminar por el presunto delito de apología al terrorismo.

“Yo no veo manera de tener una reunión con el señor Bellido. Personalmente, no voy a aceptarla, creo que es una persona que está cuestionada largamente por temas con vinculación al terrorismo (…) No me representa como cabeza de gabinete”, expresó en diálogo con Canal N.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.