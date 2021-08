El grupo parlamentario Renovación Popular remitió una carta al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para solicitar la renuncia de cinco titulares de carteras porque presuntamente tendrían nexos con Sendero Luminoso y por “otros de orden legal”.

En ese sentido, especificaron que se trataría de Héctor Béjar, ministro de Relaciones Exteriores; Walter Ayala, ministro de Defensa; Juan Carrasco, ministro del Interior; Iber Maraví, ministro de Trabajo y Promoción de Empleo; y Anahí Durand, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerable.

Asimismo, en la misiva, se le pidió a Bellido Ugarte que “se efectúe una comunicación pública, donde se condene al grupo terrorista Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ”.

Otro de los aspectos señalados es que Renovación Popular recalcó su postura en contra del cambio de la carta magna. Por ello, instaron al Gobierno de Pedro Castillo a que desista de dicha propuesta que fue anunciada durante toda su campaña presidencial.

“ (Se requiere que) el Gobierno retire de su agenda la Asamblea Constituyente y todos aquellos actos que vayan contra la modificación de la Constitución que no estén enmarcados dentro de la ley”, se lee en el documento.

A esto se sumió que han demandado que “se dé cumplimiento al principio de transparencia en las actividades y reuniones que lleve a cabo el Ejecutivo”.

Ello porque el jefe de Estado no había estado despachando desde Palacio de Gobierno, ya que, tal como anunció en su mensaje a la nación, cedió la sede al nuevo Ministerio de las Culturas. No obstante, dado que no encuentra un nuevo local, Castillo Terrones optó por instalarse en las oficinas de la Casa de Pizarro de manera temporal.

Jorge Montoya: “El Gobierno tiene que modificar su conducta”

Tras informar de la carta remitida a Bellido Ugarte, los parlamentarios de Renovación Popular brindaron una conferencia de prensa en los exteriores del Congreso. El vocero de la bancada, Jorge Montoya, refirió que el Gobierno debe realizar cambios.

“ El Gobierno tiene que modificar su conducta, la que está llevando no nos lleva a ningún lugar bueno . Que se defina el presidente, que es el que gobierna. Y Cerrón, sea deslindada su actividad de asesoramiento en el Gobierno, no la debe tener. El presidente que ha sido elegido es el señor Castillo, no el señor Cerrón”, enfatizó.

Además, comentó que el escrito enviado al primer ministro es a causa de las últimas decisiones del Gobierno que no se condicen con lo expresado por Pedro Castillo en su menaje presidencial de 28 de julio.

“Estamos observando que el Gobierno viene realizando acciones en todos los niveles, cambiando a la gente y poniendo a personas que no tienen capacitación específica para el puesto que van a desempeñar, y otros asuntos serios para la seguridad del país”, detalló.

Montoya sobre ministro Ayala: “No ofrece la más mínima confianza”

En cuanto al ministro de Defensa, Walter Ayala, quien recientemente dijo que acudiría al Vraem en los próximos días para reunirse con los soldados que resguardan la zona, Montoya indicó que no le genera confianza el titular de esta cartera.

“Está sacando información, esa es información reservada seguramente. Todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional está en riesgo actualmente. Ese ministro no ofrece la más mínima confianza . Está yendo y haciendo acciones que van a poner, a la larga, en riesgo a los que están trabajando en esa zona”, apuntó.

No obstante, Ayala Gutiérrez aseguró que su visita al Vraem será para subir la moral de los soldados y dejar en claro que la lucha del Ejecutivo “va a ser contra el terrorismo”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.