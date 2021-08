Flor Pablo: “Pedimos al presidente corregir el error de Bellido y al Congreso tener madurez política”

¿Usted le pide la renuncia al premier Guido Bellido?

Mi mensaje es “renuncie, señor Bellido, dé un paso al costado, en aras de la gobernabilidad y la situación de polarización que genera”. Corresponde que ponga su cargo a disposición y se retome la conformación de un nuevo gabinete, mucho más plural y de consenso. Renuncie porque su presencia no va en la línea del discurso concertador del presidente Castillo. Mi mensaje va también dirigido al presidente, que lo nombra; pero a la vez ojalá Bellido haga una revisión de lo que está generando en inestabilidad. Creo que su presencia no genera un ambiente de diálogo con las diferentes fuerzas políticas.

¿Ud. y el Partido Morado serán escuchados? ¿Es posible el recambio del gabinete?

Yo espero que el presidente corrija este error político. Creo que su discurso cuando asumió el cargo el 28 de julio fue concertador, generó esperanza y moderación, y respeto al marco constitucional, sobre todo tuvo sentido de urgencia en la emergencia en que estamos. Pero poner un premier que no genera esos puentes, que no genera confianza y más bien genera cuestionamientos y preocupación, por sus posiciones radicales, por su apoyo a movimientos como SL, por su homofobia, hace que no genere ese ambiente de concertación para enfrentar este momento.

¿Es solo Bellido o hay designaciones que deben corregirse de inmediato?

El ministro de Transporte, el de Trabajo, así como el de Defensa, contra el que incluso se han presentado recursos legales porque no había renunciado como fiscal… Creo que en medio de una emergencia debes poner a tus mejores cuadros. Se ha hablado de un gabinete del pueblo, pero el pueblo tiene más que ofrecer, el pueblo tiene profesionales en regiones, con trayectoria. No puede caerse en el partidismo como se ha hecho, poner a personas cuestionadas, y que no tienen el conocimiento del Estado que se necesita en este momento.

¿Hay desconocimiento de lo que se quiere para el país?

El discurso del presidente fue conciliador, pero lo que hace con una mano lo borra con la otra nombrando un gabinete que genera confrontación y tiene cuestionamientos en su designación, salvo honrosas excepciones. Yo valoro la designación del profesor Juan Cadillo en Educación, igual Pedro Francke en el MEF. Pero es muy importante quién es el premier. Espero que venga la autocrítica del propio Gobierno y haga las correcciones necesarias. No estamos en este momento ni para pensar en vacancias ni en cuestiones de confianza. Creo que así como se le ha tendido la mano en apoyarle en la gobernabilidad, también el Ejecutivo debe tender mano buscando un gabinete de mayor consenso.

¿Hay quienes piden no esperar el día de la cuestión de confianza y piden acciones contra los ministros cuestionados?

En estos momentos hay que hacer un llamado. No estamos ni a una semana de haber asumido el Gobierno. Creo que hay espacios todavía para enmendar los errores y reajustar. Yo planteo recomponer el gabinete, que el presidente tenga ese gesto de tender una mano a la gobernabilidad y a construir. Como digo, aquí no es un tema de élite, ni queremos a este, tal y cual. En todas las regiones hay cantidad de profesionales que conocen su sector. Pero hay un interlocutor que lamentablemente no cumple con las condiciones mínimas que es generar credibilidad, posibilidad de alianza, de gobernabilidad, más bien es un actor marcado por su homofobia, su apoyo a grupos como SL y su inexperiencia.

Ustedes (Partido Morado) aceptaron ir en una lista a la mesa directiva. ¿Por consideración no se debió informarles del gabinete ministerial?

Recibimos la palabra del presidente Castillo de generar un ambiente político y de relación con los partidos, de moderación, y ahí nos sumamos a una lista. Lo que no corresponde a los planteamientos del presidente era la designación de un gabinete como el que vemos... No somos aliados de gobierno. Somos una fuerza política que hemos buscado la gobernabilidad y la moderación del Gobierno, y generar un ambiente de diálogo. Por eso unas de las condiciones, aceptada en su momento, es que no lideren la mesa directiva, lo que se aceptó. Ahí hubo un punto de acuerdo. No somos aliados, como sí lo es JP, que sí es parte del Gobierno. Lo que buscábamos era un puente para la gobernabilidad.

¿Ese puente inicial en el Congreso ya está roto?

Hay desconfianza, por un lado hay mensajes de moderación, pedido de gobernabilidad y que nos sumemos a gobernar el país, y por un lado pone un gabinete que no genera esa confianza. Son dos mensajes. Espero que la enmienda pueda darse en los siguientes días.

Un término que ha vuelto a pronunciarse con alboroto es la vacancia. ¿Esto se justifica?

Es caer en la polarización nuevamente. Acá no estamos como en un duelo, ¿no? De un lado pidiendo vacancia y del otro la cuestión de confianza, porque al medio está la gente, que no tienen empleo, que ha dejado de comer. Hay que ser muy responsables. Pedimos al presidente que corrija el error político de Bellido y al Congreso tener la madurez política para actuar pensando en el país. Lo que hay que hacer en consenso es retomar la reforma política, no podemos estar entre vacancia y cuestión de confianza.

El Ejecutivo inició diálogo con las bancadas. ¿Qué pediría?

En primer lugar, que nos hagan la invitación formal, aunque vemos mucho de informalidad... Vamos a acudir por supuesto y vamos a pedir esta enmienda, es difícil dialogar con alguien que de entrada ha tenido tantos cuestionamientos. Esperamos que el mismo Bellido pueda dar un paso al costado y se hagan las correcciones en los sectores más críticos y pensar en un plan de emergencia en las áreas priorizadas, salud, educación, reactivación económica… y trabajar la delegación de facultades concertadas, darle herramientas al Ejecutivo y pueda hacer su trabajo de manera rápida y eficiente. Agenda hay, pero son importantes los gestos del Ejecutivo.

