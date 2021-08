Con información de Joel Robles / URPI-LR

La persona que acompaña en todo momento al presidente Pedro Castillo, Richard Rojas, aseguró que el mandatario no ha realizado sus actividades desde Palacio de Gobierno porque no había concluido el proceso de transferencia.

“ Todavía no ha finalizado la transferencia . La transferencia recién finaliza entre hoy 2 (de agosto) y el día 5 (de agosto), como fecha máxima. Si no terminan de hacer la transferencia, ¿cómo podría ir? Si no tienes el inventario total, ¿cómo podría empezar?”, dijo a la prensa en los exteriores de la vivienda de Breña donde reside el jefe de Estado.

Al ser consultado por la ubicación actual de Castillo Terrones, quien informó el último domingo que despachará desde la Casa de Pizarro hasta que determine la nueva sede presidencial, Rojas asumió que debería “estar instalándose” en Palacio desde este lunes.

“ Me parece que el día de hoy han iniciado con la instalación . La PCM están hace como dos o tres días atrás. Desconozco (dónde está el presidente). Me imagino que debe estar instalándose”, agregó.

Rojas: “El presidente me ha pedido que lo acompañe como su consejero”

En otro momento, Richard Rojas dio a conocer que el jefe de Estado, Pedro Castillo, lo convocó para ser parte de su Gobierno como “consejero presidencial”.

“ El presidente me ha pedido que lo acompañe como su consejero, como consejero presidencial . Actualmente también cumplo la función de secretario de organización del partido (Perú Libre). Esas son las dos funciones que estoy cumpliendo”, expresó.

Sin embargo, se ha conocido que Rojas intentó retirar S/ 376.930 de una cuenta de ahorros de Vladimir Cerrón, según reveló El Comercio. El motivo habría sido para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no congelara la transacción.

Anteriormente, la UIF ya detuvo las intenciones de Cerrón Rojas de sacar dinero de otra cuenta bancaria. Ello, debido a que el líder de Perú Libre tiene una sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por delito de corrupción.

Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno para desempeñar sus funciones

A partir de este lunes 2 de agosto, el mandatario Pedro Castillo comenzó a desempeñar funciones desde la sede de Palacio de Gobierno, tal como lo había anunciado la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Según se comunicó de manera oficial, el primer mandatario Pedro Castillo empezará a trabajar desde Palacio de Gobierno hasta que se determine “el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial”.

