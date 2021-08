Ministros cuestionados de Pedro Castillo en la mira del Congreso

El primer gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo ha generado controversias que ponen al Congreso ante el reto de definir acciones de control político. En las bancadas ya empiezan a demandar cambios de ministros que, por sus antecedentes, no son considerados idóneos para sus cargos.

Los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, y de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, destacan en este grupo.

Maraví, un profesor ayacuchano y exregidor de la Municipalidad de Huamanga, aparece en informes de la Policía como alguien vinculado a líderes radicales como César Tito, considerado afín al Movadef, aunque este lo niega, y Robert Huaynalaya, quien movilizó una facción del Sutep. Con este último fue acusado por la Fiscalía debido a acciones en un paro de profesores del 2004, en Huamanga.

Maraví, además, fue sancionado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil de la Presidencia del Consejo de Ministros por faltar 10 días a su trabajo en la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de Huamanga el 2019. Su excusa fue que participaba en una huelga nacional.

En uno de sus primeros actos como ministro de Trabajo, Maraví ha reconocido a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenateperú), el sindicato magisterial que fundó Castillo luego de la huelga de maestros que lideró en el 2017. Este reconocimiento había sido negado por el ministerio varias veces.

Con este sindicato, Castillo y su grupo buscaban quitarle el dominio entre los maestros al Sutep (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú). Con este reconocimiento, se prevén movilizaciones del antiguo gremio magisterial contra el actual Gobierno.

Maraví. Ministro de Trabajo aparece en registros policiales por cercanías con radicales y fue sancionado por faltar a su centro de labores en una UGEL. Foto: PCM

Por su parte, Juan Silva llega al cargo de ministro luego de haber sido director de un colegio público en el distrito limeño de Puente Piedra y de tener, en una zona cercana, una escuela privada y la empresa de transportes Seas Perú S.A.C.

Silva ha recibido multas de tránsito, algunas graves y otra leve. Fue amonestado por circular sin luces en el 2015 y por estacionarse en un lugar prohibido en el 2016. En el 2019 fue sancionado por la División de Protección de Carreteras de Lima Norte por usar la bocina de su vehículo cuando no era necesario.

Además, en el 2011 fue denunciado por su entonces conviviente por agresión física y psicológica, según documentación mostrada por el programa ‘Cuarto poder’, de América TV.

En 2014, una de las unidades de transporte del hoy ministro fue intervenida cuando movilizaba pasajeros sin tener autorización. Por las características del vehículo y el lugar de la infracción, sería un colectivo informal. La multa todavía aparece como deuda en los registros.

“Es como poner a un tramitador de Azángaro, con todo el respeto, como ministro (...), porque no es la persona idónea. Yo aún no me he reunido con el ministro, pero esperamos una buena explicación al tema. (...) Si no hay explicación que lo deslinde de esta responsabilidad, lamentablemente tememos que tenemos un ministro informal”, expresó Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas formales, en ‘Cuarto poder’.

Por otro lado, el ministro de Defensa, Walter Ayala Gonzales, suboficial PNP en retiro, fue pasado a disponibilidad el 6 de enero de 1997 por medida disciplinaria al ayudar a recabar la libreta electoral del ciudadano Freddie Usquiano Núñez, quien fugó del Complejo Policial Alcides Vigo Hurtado luego de ser detenido por una requisitoria.

Silva. Titular de Transporte tiene multa de tránsito y una empresa de vehículos sancionados. Ha sido director de un colegio público. También tiene denuncia de presunta violencia familiar. Foto: PCM

Exigen recomponer

La mayoría de los voceros parlamentarios exigen cambios en el gabinete ministerial. El malestar no solo es porque Guido Bellido sea el primer ministro, sino por las designaciones en los sectores de Trabajo, con Maraví, y Transportes, con Silva. Además, hay controversias sobre Relaciones Exteriores, donde está Héctor Béjar; Defensa, de Walter Ayala; y Cultura, de Ciro Gálvez.

La propia presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, considera conveniente que haya cambios en el gabinete.

“Definitivamente, sí. Viendo los perfiles y en general que hay algunas trayectorias que tal vez la población en general no esté de acuerdo, yo creo que sí sería conveniente que den un paso al costado por el bien del mismo presidente y del gabinete”, comentó Alva en Canal N.

Adujo que el propio Castillo puede hacer cambios ministeriales por el bien de su gobierno, pese a que todavía no ha pedido la investidura del Congreso.

“No sería la primera vez y yo creo que si él piensa que debe hacerlo, lo analice, que escuche a la población en general. Hay muchos que están preocupados y yo creo que sí podría cambiarlos. Si no lo hace es potestad de él, nadie le puede obligar”, adujo Alva.

Alva. Titular del Congreso espera cambios del mismo Castillo. Foto: Congreso

El congresista Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, considera que hay un primer paso: la interpelación. Montoya critica que Béjar esté al frente de la Cancillería debido a que antes fue guerrillero y es públicamente conocida su postura a favor de regímenes en Cuba y Venezuela.

Además, pide que renuncien otros ministros. “Deben irse los ministros cuestionados”, dijo también en Canal N.

En esa línea se pronunció también el congresista Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, quien sostiene que el presidente Castillo todavía tiene tiempo para reflexionar y ajustar su gabinete antes de que el primer ministro, Bellido, solicite la necesaria investidura al Parlamento.

Guerra García considera que los titulares de Relaciones Exteriores, Cultura y Defensa no tienen experiencia en el sector. Asimismo, Guerra García cuestiona que el presidente Castillo no le haya puesto un alto al secretario de su partido, Vladimir Cerrón. “Tuvo que decirle que él es el presidente de la República”, aseveró.

El legislador Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso (APP), por su parte, continúa inconforme con la presencia de Bellido. Su recuerdo más cercano del primer ministro, que también es congresista, es el rol que tuvo en las negociaciones para la conformación de listas por la Mesa Directiva. Salhuana asegura que Bellido prácticamente era el vocero de Cerrón en esas tratativas.

Como se recuerda, en Perú Libre apuntaban a presidir el Congreso y a que quienes los apoyen también hagan lo mismo con la propuesta de impulsar una asamblea constituyente.

El parlamentario José Jerí, portavoz de Somos Perú, afirmó que su bancada no apoyará la propuesta de una asamblea constituyente y considera que el gabinete ministerial se formó sin transparencia. Un claro ejemplo de ello, asegura, “es la demora en la juramentación y el bloqueo a la cobertura de la prensa en esa ceremonia.”

La congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, comentó que no descartan ninguna medida legal en lo posible para fiscalizar al nuevo gabinete antes que el primer ministro pida la confianza.

El legislador Enrique Wong, vocero alterno de Podemos Perú, considera que este gabinete solo genera más incertidumbre y que está lleno de buenos deseos, pero populistas.

Mientras tanto, el congresista oficialista Guillermo Bermejo defendió la conformación de este gabinete y sostuvo que esto evidencia que el presidente Castillo está actuando de acuerdo a lo prometido en la campaña.

Por su parte, el legislador Héctor Valer, sin bancada, denuncia que hay grupos de la ultraderecha que fomentan una vacancia presidencial. Para él, los anuncios contra el gabinete serían parte de esta operación.

Denuncian al premier y presidente

El exparlamentario Edgar Villanueva Núñez presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y el premier Guido Bellido por la falta de transparencia del Gobierno durante sus primeros tres días, debido a que están realizando actividades oficiales fuera de Palacio de Gobierno.

“En forma concertada vienen violando flagrantemente normas legales vigentes y la propia Constitución”, dice la acusación.

El exlegislador demanda al Parlamento que declare nulo los actos realizados por el jefe del Estado luego de su juramentación, debido a que todos estos se hicieron fuera de Palacio y sin transparencia.

Reacciones

Héctor Valer, congresista no agrupado

“Los pregoneros de la ultraderecha claman sangre y sufrimiento para el pueblo, los llaman ‘indios comunistas’ a los ministros (...) A los que hablamos de injusticias nos dicen marxistas-leninistas”.

Jorge Montoya, Renovación Popular

“El presidente debe evaluar el nombramiento de algunos ministros. Si quiere realmente gobernar el país, se necesita proyectar estabilidad y confianza, y dar el ejemplo de compromiso por el Perú”.

José Jerí, Somos Perú

“En el caso de Somos Perú ha mostrado preocupación por la designación del gabinete ministerial. Yo, como vocero, considero que sí es preocupante desde la demora de la juramentación”.

Karol Paredes, Acción Popular

“Estamos analizando varios contextos como bancada (...) Algunos ministros tienen denuncias. Yo sí creo que hay un problema de idoneidad moral, pero nuestra función es hacer la fiscalización”.

Enrique Wong, Podemos Perú

“Mañana (hoy) tenemos una reunión de bancada. (Este gabinete ministerial) aumenta la preocupación. Más incertidumbre hay en el país. Todo está lleno de buenos deseos, pero populistas”.

Guillermo Bermejo, Perú Libre

“Si el presidente confía en su gabinete (...), ¿qué pretendían que hagamos nosotros? ¿Lo que hizo Ollanta Humala? No lo vamos a hacer, vamos a ser respetuosos de lo que prometimos en campaña”.

Eduardo Salhuana, APP

“Yo recuerdo que, en las conversaciones que tuvimos para la Mesa Directiva, participó Guido Bellido. Llevaba la voz cantante. Quien acompañó a Vladimir Cerrón al Congreso (el 28 de julio) fue Bellido”.

Nano Guerra García, Fuerza Popular

“Hay ministros sin experiencia como los de Cultura, Relaciones Exteriores y Defensa. Me hace pensar que Pedro Castillo no ha tenido la capacidad de decirle a Cerrón que él es el presidente”.

