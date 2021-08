Pedro Castillo llegó a Palacio de Gobierno para desempeñar sus funciones

El presidente de la República, Pedro Castillo, desempeña desde hoy las funciones propias de su cargo en Palacio de Gobierno, tal como lo había anunciado la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Según información de Canal N, el mandatario llegó durante las primeras horas de la mañana a Palacio para cumplir con sus obligaciones. No obstante, aún no se ha dado a conocer cuáles serían las actividades programadas para el día de hoy en la agenda de Pedro Castillo.

Según se comunicó de manera oficial el pasado 1 de agosto, el presidente Pedro Castillo empezará a trabajar desde Palacio de Gobierno hasta que se determine “el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial”.

En esa línea, el secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, manifestó que Castillo Terrones se hará presente en las oficinas de Palacio luego de concluir con el proceso de transferencia, tras los cuestionamientos sobre el lugar en el que el presidente viene desarrollando sus actividades gubernamentales.

“No está despachando, ayer ha tenido una reunión de coordinación con los ministros para ver cómo está avanzando la transferencia y le han indicado que máximo el día cinco se está terminando el proceso. Recién ahí se inician las actividades (de Pedro Castillo) al 100%”, comentó a la prensa.

Por otro lado, Rojas señaló que, pese a que Castillo haya anunciado que no vivirá en Palacio, ello no implica que no vaya a trabajar en las oficinas disponibles en la Casa de Pizarro.

“Una cosa es vivir en Palacio y otra es hacer el acto administrativo. El Palacio tiene la casona, donde está la vivienda, y las oficinas están a un costado. Mientras que las oficinas estén ahí, tiene que despachar ahí”, expresó.

