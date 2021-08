El ministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que fue separado de la Policía Nacional de Perú (PNP) en el año 1997 de manera “arbitraria, irregular y abusiva”, después de habérsele adjudicado hechos falsos.

“ Se me atribuyen hechos falsos y se me cesa de manera arbitraria, irregular y abusiva ”, mencionó el ministro. Posteriormente, agregó que “esto lo sacan las personas que no me encuentran otra cosa, no pueden decir que soy terrorista o corrupto, no tengo ni una multa de tránsito”.

Ayala Gonzáles fue cesado de la PNP por negar que conocía a una persona que tenía orden de captura, lo que constituye una falta grave contra la moral. Sin embargo, el titular de la cartera de Defensa remarcó que había sido ascendido por una “acción distinguida” y que, por el contrario, “hubo mala fe, envidia”.

Luego de tres acciones de amparo presentadas por Ayala, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió su reincorporación a la PNP.

“ Meterse en política es ganarse enemigos , sacan un refrito de hace 25 años y además dan información inexacta”, aseveró.

El ministro de Defensa indicó que entre el martes y el miércoles se debería conocer al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y afirmó que la elección debe obedecer a la meritocracia y no al amiguismo.

“ Las instituciones militares deben regirse por la meritocracia, no por amiguismo (...). Acá se va a actuar de manera técnica, no se va a actuar de manera antojadiza (...) Los militares tienen una carrera de años y años, eso no se puede manosear (...). Garantizo, como ministro de Defensa, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la lucha contra el terrorismo de manera frontal y contra el narcotráfico”, finalizó.

