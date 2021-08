El ministro de Defensa, Walter Ayala Gutiérrez, mencionó con respecto al servicio militar que se está buscando la manera de realizar acciones con los jóvenes que “no hagan nada” para que puedan servir a la patria, pero sin vulnerar ninguno de sus derechos.

“En caso del joven que ya tuvo la oportunidad y lamentablemente no quiso hacer nada, le gusta estar en la calle, le gusta estar en las barras bravas, entonces ahí hemos conformado un grupo de trabajo que ya estamos avanzando, fundamentando con legislación comparada (...) para no vulnerar ningún derecho humano ni la dignidad del ser humano”, indicó el ministro de Defensa.

Sin embargo, señaló que esta no será la primera opción, ya que lo que se quiere es incentivar a los jóvenes a acceder al servicio militar.

“ El primer punto va a ser el servicio militar voluntario con incentivos para que el joven sirva a su patria y salga con una carrera técnica o salga con un conocimiento para ingresar a universidades”, apuntó.

Asimismo, remarcó que el presidente Pedro Castillo mencionó esta medida en su discurso presidencial y enfatizó en que podría servir para combatir la delincuencia.

“El presidente, en su discurso del 28 de julio, ha mencionado que personas que no hagan nada, que no trabajen, no estudien, tienen que servir a su patria (...). (Esta actitud) está produciendo muchas veces delincuencia , porque los jóvenes no hacen nada, están en malas juntas y necesitan de repente dinero y se ponen a delinquir”, finalizó.

