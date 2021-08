Ministro Ayala: “Esta semana vamos a ir al Vraem y nuestra lucha va a ser contra el terrorismo”

El ministro de Defensa, Walter Ayala Gutiérrez, señaló que una de sus primeras labores en este sector será viajar al Vraem para brindar apoyo a los soldados que cumplen sus labores en esa zona y luchar contra el terrorismo.

“Vamos a aplicar una estrategia de lucha contra el terrorismo, yo lo digo bien claro. Justamente he coordinado con el Comandante General del Ejército que esta semana que viene vamos a ir a Vraem y vamos a hablar con los soldados y subirles la moral, y nuestra lucha va a ser contra el terrorismo ”, señaló para la prensa al llegar a la Palacio de Gobierno.

Seguidamente, Ayala enfatizó en que irá con el propósito de hablar y entrevistar a los miembros del Ejército, a quienes aseguró que les brindará apoyo moral y que los dotará de infraestructura para la lucha armada contra grupos terroristas.

“ De mí no pueden decir que soy terrorista, no pueden decir que soy corrupto porque no lo soy, más bien he hecho una lucha contra la corrupción . Tratan de etiquetarme porque yo he sido miembro de la Policía, como si fuese lo peor”, indicó.

Asimismo, recordó que ha interpuesto diversas denuncias. “Contra los paneles de Punto Visual que están desinformando, a mí parecer, a la población. Después de que hice una denuncia contra Vladimiro Montesinos, después de que hice una denuncia contra el Congreso por el tema de la irregular elección de TC (Tribunal Constitucional) en su momento”, enfatizó el titular del sector de Defensa.

Investigan a policías que rastrearon sus datos

El Comando de la Policía Nacional ordenó emprender una investigación administrativa disciplinaria y penal a los efectivos que ingresaron en las plataformas digitales de la institución para buscar la hoja de vida del ministro de Defensa, Walter Ayala Gutiérrez, quien cumplió servicios hasta 1997.

La disposición fue emitida el domingo 31 de julio a todas unidades de la PNP con la finalidad de instruir al personal que tiene acceso al sistema informático institucional que permite obtener reportes de Antecedentes Policiales y Judiciales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Servicio de Administración Tributaria (SAT), y otros.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.