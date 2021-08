El exfiscal Juan Carrasco Millones aseguró que su nombramiento como ministro del Interior del Gobierno de Pedro Castillo no es ilegal y que sí cumplía con todos los requisitos. El funcionario público ha sido cuestionado porque un fiscal no puede ejercer algún cargo político de confianza.

“Nosotros pedimos una licencia sin goce de haber en donde señalábamos expresamente que esta licencia es en mérito a que había una propuesta para ocupar un cargo ministerial, pero esa propuesta no se había concretado”, expresó Carrasco en diálogo con RPP.

“El 27 de julio me hacen la propuesta (a través de una llamada de Castillo). Ese mismo día se solicita a la Fiscalía de la Nación y al fiscal coordinador que nos concedan una licencia sin goce de haber. No es que haya percibido doble remuneración. Y segundo, una licencia que permita ocupar un cargo de confianza en el Gobierno entrante”, agregó.

Afirmó que, si bien juró el día 29 de julio y que la resolución fue publicada el 30, recién asumió el cargo formalmente este lunes 2 de agosto, día en que presentó su carta de renuncia como fiscal. “Recién el día de hoy (lunes) asumo formalmente como ministro y, por lo tanto, tendría que renunciar” , manifestó. “Hoy recién he empezado a ejercer como ministro, no he firmado ninguna sola resolución respecto al cargo de ministro”, prolongó.

“Incluso, dentro de la Ley 276 establece un plazo para asumir un cargo y dejar otro. Estoy dentro del plazo para dejar el cargo y asumir el nuevo cargo”, sostuvo. También dijo que “el único funcionario que podría decir si se ha cometido o no una infracción es el propio jefe de control interno de la Fiscalía”.

De igual forma, explicó, según su versión, que no se necesita que la fiscal de la nación acepte su renuncia: “La ley también establece que desde el momento que uno presenta su carta de renuncia deja de ser fiscal. No es tanto que te acepten porque es una renuncia irrevocable presentada legalizada, notarial, y de acuerdo a ley. (…) No es ilegal porque cumplo con todos los requisitos para ser ministro ”.

“No he cometido ninguna ilegalidad. No he cometido ninguna infracción a la constitución y tampoco ninguna irregularidad”, concluyó.

ODCI Lambayeque le abrió investigación preliminar al ministro Carrasco

El Ministerio Público informó el 1 de agosto que la Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lambayeque le abrió una investigación preliminar al ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, por una presunta “inconducta funcional”.

De acuerdo con el documento publicado a través de las redes sociales de la Fiscalía de la Nación, la investigación al titular del Mininter se da por presuntamente existir incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro, ya que él era es fiscal, y para determinar si se han trasgredido normas constitucionales o legales.

