El exministro de Defensa, Jorge Nieto, expresó su preocupación por la formación del gabinete ministerial del presidente Pedro Castillo. Bajo su óptica, la manera en que se formuló, provocaría que el Congreso no le otorgue el voto de confianza, por lo que el mandatario “debería hacer unos ajustes”

“El solo hecho de que se discuta si (el nombramiento de los actuales ministros) se trata de un intento de copamiento o de una provocación, ya indica la naturaleza del nombramiento de Guido Bellido como primer ministro. Creo que ha sido un gran error del presidente y está en sus manos corregir ese error político”, indicó en diálogo con Canal N.

“Piensan que como han elegido a un gobierno de izquierda, toda su votación ha sido de izquierda. Lo que es claro es que la propuesta de gabinete, tal como está formulada, no pase el voto de confianza . Pedro Castillo debe hacer ajustes porque estamos reduciendo la política a la disolución o vacancia, y la política debe ser más compleja”, añadió.

Entre los errores que Nieto aduce se encuentra el nombramiento de Guido Bellido, quien arrastra un proceso de investigación por apología al terrorismo, como primer ministro y de Walter Ayala como ministro de Defensa.

“No puede inaugurar su gobierno de bicentenario con un señor acusado de apología al terrorismo, eso es gravísimo. Hay 3 o 4 ministros que no dan la talla. Yo soy de la posición de que si no hay ajustes en el gabinete, no se otorgue la confianza ”, puntualizó.

“En caso del Mindef se trata de una afrenta y una humillación. Nuestras Fuerzas Armadas van a tener la disciplina que han guardado todo este tiempo pero creo que es gravísimo lo que se ha hecho”, sentenció.

