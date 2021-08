Se llevó a cabo la transferencia oficial del Ministerio de Salud, en la cual Hernando Cevallos tomó la posta de Óscar Ugarte. En una ceremonia que contó con la presencia de representantes de diversos gremios médicos, el flamante titular del sector reconoció el trabajo del saliente ministro pidiendo una ronda adicional de aplausos.

“Doctor Ugarte, es bueno dejar el cargo entre aplausos de reconocimiento de sus trabajadores, yo quiero felicitarlo por esto y quiero pedir un aplauso de nuevo a quien, sin ninguna duda, tenemos que reconocerle el esfuerzo frente a esta pandemia”, inició Cevallos la ceremonia que no contó con presencia de la prensa.

Luego de felicitar el trabajo de su antecesor, Cevallos se dirigió a los presentes resaltando dos aspectos importantes que enmarcarán su gestión: el intentar acoplar esfuerzos para seguir combatiendo la pandemia y el compromiso de que la salud se convierta en un derecho para la población.

“El primer desafío es que esta pandemia no golpee de manera inmisericorde. La tercera ola se acerca en no mucho tiempo y no nos van a sobrar las semanas para redoblar los esfuerzos para este riesgo. Es por eso que buscamos convocar a los compañeros del Minsa, a los gremios, a los técnicos, para sumar esfuerzos y superar el desafío de la pandemia”, indicó.

Cevallos destacó los avances que se dieron durante la gestión de Ugarte para hacer llegar la salud a más peruanos; no obstante, consideró que aún hay un camino largo por recorrer al respecto.

“ Tenemos la necesidad de hacer que se entienda a la salud como un derecho de nuestro pueblo , hoy no es así. Se han incrementado los presupuestos, se han mejorado distintos indicadores pero aún es cotidiano ver al ciudadano echar mano al bolsillo para comprar medicamentos, hacerse exámenes, etc.”, expuso.

“No podemos resignarnos a que la gente de zonas alejadas tenga que viajar a Lima para hacerse un examen, es un tema crónico, pero tenemos que empezar a creer que vamos a cambiar eso”. añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.