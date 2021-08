Gabinete de Guido Bellido pediría voto de confianza en dos o tres semanas, afirma Paredes

Alex Paredes, vocero de la bancada Perú Libre, indicó que el gabinete ministerial que encabeza el cuestionado Guido Bellido pediría el voto de confianza al Parlamento en la “tercera o cuarta semana” tras asumir funciones, por lo que podría ocurrir en dos o tres semanas, ya que el presidente del Consejo de Ministros juró al cargo el último jueves 29 de julio.

“(Pedirán el voto de confianza) dentro del plazo legal. Parece que va a ocurrir la tercera o cuarta semana (de funciones), pero dentro del marco legal establecido . Por eso es que tiene un objetivo. El día de mañana empieza la ronda de conversaciones; mañana la conversación es con la bancada de Acción Popular. Esperamos proactividad por parte de esa bancada también”, dijo en diálogo con Exitosa.

En ese sentido, Paredes señaló que espera que todos los grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la República se enfoquen en el “bienestar de la población”.

“El mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva es un llamado a la gobernabilidad, a cambiar la cara, a tener un mejor desempeño y creo que ahí coincidimos todos. Ojalá pongamos por delante el bienestar de la población para que tenga una vida digna”, sostuvo.

Guido Bellido no solo es cercano a Vladimir Cerrón, sino también a Pedro Castillo, dice Paredes

Al ser consultado si la decisión del mandatario Pedro Castillo de nombrar a Guido Bellido fue una recomendación del sentenciado Vladimir Cerrón, el congresista del partido del lápiz aseveró que la cercanía del ahora primer ministro es tanto con el presidente como con el líder de Perú Libre.

“ La cercanía de Guido Bellido no solamente es con Cerrón, es con Pedro Castillo . No se puede negar que Guido Bellido es parte de la dirigencia nacional de la región Cusco. Durante campaña ha tenido contacto con el profesor Pedro Castillo. Hay un nivel de relación con antecedentes y se entiende que el profesor Pedro Castillo ha valorado y toma la decisión, y por eso le encarga la confianza de dirigir la PCM”, alegó.

Paredes sobre posible vacancia a Pedro Castillo: “No va a tener sintonía”

En cuanto a lo referido por la legisladora Adriana Tudela, de Avanza País, respecto a que es posible una vacancia a Pedro Castillo por la conformación del gabinete, Paredes dijo no estar de acuerdo con esta postura.

“ No estoy de acuerdo y no solamente lo hemos expresado nosotros, sino también el almirante Montoya, una persona que tiene la experiencia de lo que significa conducir colectivos. Lo ha expresado ayer también el vocero de Acción Popular, el señor Zeballos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que en el contexto en que se encuentra el país es imprescindible otorgar “tranquilidad” a la ciudadanía, y que ese tipo de afirmaciones hace todo lo contrario.

“Hay que darle tranquilidad al país tras este desenlace electoral nada deseado. Generar afirmación de este tipo no ayuda, no construye, no es lo mejor y es inviable, no va a tener sintonía . Hay que pensar lo que uno va a decir, sobre todo cuando tiene que ver con la tranquilidad del país”, acotó.

