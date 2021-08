El Club de las Farmacéuticas: “Nosotros le vamos a decir con qué precio pueden ganar”

Mientras que la pandemia de la COVID-19 se presentó como una situación de angustia para miles de peruanos, para Manuel Altamirano Ramírez, Fernando Obregón Mansilla y Alfonso Wun García representó una extraordinaria oportunidad para amasar millones de soles. Con esa finalidad cambiaron el rubro de las empresas que manejaban, Importaciones Vía Ayaychay y Speedymen’s, la primera dedicada a la publicidad y la segunda destinada a comercializar productos de cómputo, ferretería y construcción civil. Después de que se declaró la emergencia sanitaria por los contagios del nuevo coronavirus, Ayaychay amplió su rubro a la importación de productos médicos. Mientras, Speedymen’s compraba los bienes en el extranjero. En menos de un año, Altamirano, Obregón y Wun ganaron 3 contratos por más de 19,8 millones de soles durante la presidencia ejecutiva de Fiorella Molinelli en EsSalud.

Las escuchas telefónicas aplicadas por la Policía Nacional a los tres implicados mediante el sistema Constelación determinaron que los involucrados se valían de relaciones secreta e impropias con funcionarios de EsSalud para obtener contratos por productos a precios sobrevalorados, y también para que los equipos entregados en mal estado no fueran rechazados. Así incrementaban sus ingresos.

El seguimiento de las conversaciones interceptadas permitió establecer que Altamirano, Obregón y Wun también ofrecían sus “servicios” a otras empresas del ‘Club de las Farmacéuticas’, para que sus productos fueran escogidos por los funcionarios de EsSalud. Por supuesto, a cambio de dichas “asesorías”, recibían en compensación desembolsos ilícitos.

La tía querida

Ese es el caso de la compra de 6 tomógrafos por 13 380 000 soles por parte de la empresa Tecnología Industrial y Nacional (Tecnasa). Esta empresa había importado con antelación los equipos, pero había presentado una oferta superior a otros proveedores y estaba por perder el contrato. Tecnasa necesitaba contactos de alto nivel en EsSalud para que su propuesta fuera seleccionada. Es en ese momento que intervienen Altamirano, Obregón y Wun. Altamirano solía decir que tenía “llegada” con Fiorella Molinelli, a quien se refiere como “la tía” en sus conversaciones con sus cómplices.

El 16 de agosto del 2020, fue interceptada la siguiente conversación entre Manuel Altamirano y Fernando Obregón:

Altamirano: Puta, me acaba de contestar la tía. Huevón, me dice que (...) le han dicho que han reunido a 5 expertos el viernes y estos le han dicho que eso (los tomógrafos) estaban sobrevalorados en 1.200.000 soles. (...) Y lo que va a hacer es anular la convocatoria (...) y comprarle al mismo proveedor del Minsa (Ministerio de Salud). (...)

Obregón: ¿Eso va a hacer la tía?

Altamirano: Eso es lo que me ha dicho. Y le he dicho: “¿Y el sustento? ¿No?” (Me respondió) Mira, lo que sucede es que a mí me están pidiendo (tomógrafos) con accesorios. Si bien es cierto (que) no son las mismas compras -similares pero no iguales-, (no es) todo lo que hemos conversado, pues, ¿no?

Obregón: Ya (...).

Altamirano: Le he dicho al ‘Chato’, lo único que le he dicho es que: “Oye, mañana pide una cita con el pata de Tecnasa”. Que ellos mismos le expliquen, ¿no?

Sobre el mismo tema, el 18 de agosto volvieron a abordar el problema con Tecnasa. Supuestamente, el gerente central de Proyectos de Inversión de EsSalud, Juan Bobadilla Aguilar, era el problema. ¿El motivo? Tecnasa contaba con antecedentes por contrataciones irregulares. La proveedora necesitaba “una mano”:

Altamirano: Escúchame, ahí el pendejo que ha movido toda la vaina es Bobadilla.

Obregón: Ya.

Altamirano: (...) Ayer la tía me dijo: “Hay un... El que ha movido esto es Bobadilla. Yo pensaba que era la jefa de Marco (Ortiz de la Cruz, gerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos), y no es así (...).

Obregón: Ya.

Altamirano: El informe que ha hecho Marco (Ortiz de la Cruz), el huevón ha puesto por qué no incluyen las denuncias que tiene Tecnasa, sobre todo en Lambayeque y Cajamarca. (...) Porque está denunciado por sobrevaloración y la Fiscalía le tiene varios procesos. Puta, así, huevón. (...) Lo voy a mandar a arreglar.

Obregón: Arreglarlo, nomás. (...) Pucha que esa gente ya se acostumbró a cobrar a todos, oye. (...) Se ha acostumbrado a todos. ¡Pucha, qué desgraciado! Puta, ¿no te digo que todo el sistema está podrido? ¡Ya es demasiado, huevón!

Operador. Fernando Obregón Mansilla (fallecido). Foto: difusión

Dinero en juego

El 25 de setiembre, las mismas personas se refieren a la supuesta participación de Fiorella Molinelli para apartar al funcionario Juan Bobadilla, a quien atribuyen obstaculizar el contrato con Tecnasa:

Altamirano: Me acaba de escribir Fiorella. Está que me pide desde ayer el sustento para cagar a Bobadilla. ¿Te acuerdas que tú lo tenías?

Obregón: Ya, te lo envío ahorita.

Las tratativas para que EsSalud contratase a Tecnasa continuaron el 5 de octubre:

Altamirano: ¿Cómo hacemos con el tema de Tecnasa? Ahorita estoy entrando. ¿Qué les digo?

Obregón: Mira, los de Tecnasa ahorita van a venir aquí, a mi casa. (...) Con ellos simplemente lo que vamos a quedar es que van a tirar el precio hacia abajo.

Altamirano: Sí, pues, ¿no? (Es muy) tragón. Nosotros le vamos a decir con qué precio puede ganar.

Obregón: Claro, hay que decirle con qué precio pueden ganar y así vamos.

Hasta que, finalmente, salió humo blanco. Los operadores consiguieron que Tecnasa se quedara con el contrato:

Altamirano: Llámalos ahorita a los de Tecnasa. Los (de EsSalud) los están llamando en estos momentos para una resolución.

Obregón: Ya, OK.

Altamirano: ¿Sabes cuál va a ser la solución? Comprar los 3 (tomógrafos) al precio de su estructura de costo. (...) Y los otros 3 (tomógrafos) los van a licitar. Ya con los otros 3 le meten la rata, pues, huevón.

Obregón: Ya, está bien.

Altamirano: Depende cómo lo negocien, le van a comprar los 6 (tomógrafos). Dile que la presión está fuerte para que los apoyen. (...) Los van a llamar a una reunión para solucionar el problema.

El 28 de agosto presentaron sus ofertas las empresas Siemens Healthcare, GE Healthcare del Perú y Tecnasa. Pero el 10 de setiembre -conforme lo habían acordado los conspiradores-, Tecnasa redujo su propuesta. El 18 de diciembre, el funcionario del Órgano Encargado de Contrataciones de EsSalud, Marco Ortiz de la Cruz -mencionado por los operadores como supuesto contacto-, aprobó la oferta de Tecnasa de 13 380 000 soles. Según la Policía, un monto sobrevalorado en 4,8 millones de soles. Ese mismo día, Fiorella Molinelli aprobó la contratación de Tecnasa. Y el mismo día se firmó el contrato. Eficiencia, le llaman.

Contratista. Duilio Mesinas Chiabra, de la empresa Tecnasa. Foto: difusión

Empresa vende publicidad, pero importa equipos médicos

Tecnología Industrial y Nacional S.A. (Tecnasa) es proveedora de EsSalud desde 2016. Ha suscrito 35 contratos, pero los más cuantiosos se hicieron desde 2020 durante la gestión de Fiorella Molinelli.

Importaciones Vía Ayaychan, de Manuel Altamirano Ramírez, solo ha tenido 3 contratos en 2020 con EsSalud por 19,8 millones de soles, no obstante que es una compañía que no pertenece al rubro de productos médicos. Solo por este hecho no debió ser contratada.

En 2010, 2011 y 2013, EsSalud también contrató a Speedymen’s, la otra compañía de Manuel Altamirano Ramírez y Alfonso Wu García. Su fachada es la publicidad y la comunicación, pero es importadora de productos médicos.

Como se desprende de las escuchas telefónicas, en EsSalud existen funcionarios que reciben coimas para favorecer a los miembros del ‘Club de las Farmacéuticas’.

Dúo dinámico. Los publicistas Alfonso Wu García (con lentes) y su socio Manuel Altamirano Ramírez (manos cruzadas). Foto: difusión

Contrato a la medida

Contrato con Tecnasa por 6 tomógrafos por 13.380.000 soles, suscrito por la gerente central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud, Carolina Cabanillas, y el representante de la empresa, Duilio Mesinas Chiabra.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.