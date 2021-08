Con vigilias, militantes de Perú Libre en Puno respaldarán a premier Guido Bellido

Puno. Militantes de Perú Libre, se convocaron para una vigilia este martes 03 de agosto. Respaldarán a Guido Bellido, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros (PCM), frente a su proceso por apología al terrorismo y cuestionamientos por homofobia.

La concentración será a partir de las 18:00 horas en el parque El Pino. Estarán delegados de diversas provincias.

Juan Nina, de la base de Azángaro, señaló que la actividad busca advertir que el partido está organizado. Por ello ante la actual crisis política, están activos en defensa del gobierno de Pedro Castillo.

“Nos llama la atención cómo se utiliza la información. Nadie dijo nada de Alan García, cuando dijo alguna vez que Sendero Luminoso, tenía mística. A él no lo lincharon mediáticamente. A él no le hicieron nada. Pero al compañero Guido Bellido, los estigmatizan y le abren proceso. Eso prueba que la forma como se trata la información no es equitativa”, dijo Nina.

En provincias, la vigilia será el miércoles.