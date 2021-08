Alex Paredes, congresista de Perú Libre, se pronunció sobre los posibles pedidos de vacancia al presidente de la República, Pedro Castillo, por la reciente designación de su gabinete ministerial, el cual ha sido muy cuestionado.

Paredes señaló que una destitución de Castillo Terrones no es viable, en referencia a lo dicho por Adriana Tudela, parlamentaria de Avanza País, quien mencionó que esta medida sí es una posibilidad.

“ En primer lugar, yo respeto la opinión de las personas. En segundo lugar, no estoy de acuerdo y no solamente lo hemos expresado nosotros , también lo ha dicho el almirante (Jorge) Montoya y también el vocero de Acción Popular, el señor (Carlos) Zeballos. Nos parece que hay que darle tranquilidad al país tras este desenlace electoral nada deseado”, aseveró en diálogo con Exitosa.

Del mismo modo, el parlamentario pidió que no se hagan este tipo de comentarios, pues enfatizó en que afectan a la tranquilidad de la ciudadanía, que estuvo polarizada por la segunda vuelta de las elecciones.

“ Generar afirmaciones de ese tipo no ayuda, no construye, no es lo mejor y son inviables, no va a tener sintonía . Yo creo que hay que pensar lo que uno va a decir, sobre todo si tiene que ver con la tranquilidad del país”, puntualizó.

Respecto al pedido de voto de confianza al Congreso de la República por parte del Consejo de Ministros, encabezado por Guido Bellido, reveló que este podría darse en dos o tres semanas.

“(Pedirán el voto de confianza) dentro del plazo legal. Parece que va a ocurrir la tercera o cuarta semana (de funciones), pero dentro del marco legal establecido. Por eso es que tiene un objetivo. El día de mañana empieza la ronda de conversaciones; mañana la conversación es con la bancada de Acción Popular. Esperamos proactividad por parte de esa bancada también”, dijo Paredes.

Designación de Bellido

Sobre la designación de Bellido Ugarte como primer ministro, Alex Paredes aclaró que él sabe la responsabilidad que tiene y que el jefe de Estado ha concluido que tiene las características necesarias para asumir el cargo.

“Hemos señalado la necesidad de que las personas que ahora conducen los ministerios, entiendan el rol trascendental que van a jugar. Esperamos y confiamos que las personas elegidas sopesen la responsabilidad asumida ”, agregó.

