Pedro Castillo trabajará desde Palacio de Gobierno hasta que se determine nueva sede presidencial

El presidente Pedro Castillo empezará a trabajar desde Palacio de Gobierno hasta que se determine “el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial”. Así lo informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio mediante un comunicado.

“El jefe del Estado reitera su convocatoria a todos los peruanos y peruanas de buena voluntad a dejar de lado las diferencias ideológicas, posiciones políticas e intereses personales, con el único propósito de trabajar por la unidad y el desarrollo del Perú”, añade el documento.

Captura del comunicado. Foto: Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa de Palacio

A su turno, el secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas, manifestó que Castillo Terrones acudirá a las oficinas de Palacio luego de que culmine el proceso de transferencia, frente a los cuestionamientos sobre el lugar en donde el mandatario se encuentra realizando actividades gubernamentales.

“No está despachando, ayer ha tenido una reunión de coordinación con los ministros para ver cómo está avanzando la transferencia y le han indicado que máximo el día 5 se está terminando el proceso. Recién ahí se inician las actividades (de Pedro Castillo) al 100% ”, comentó a la prensa.

Asimismo, indicó que aunque Castillo Terrones haya anunciado que no vivirá en Palacio y lo convertirá en un museo, eso no quiere decir que no vaya a trabajar a las oficinas que también se encuentran en la Casa de Pizarro.

“Una cosa es vivir en Palacio y otra es hacer el acto administrativo. El Palacio tiene la casona, donde está la vivienda, y las oficinas están a un costado. Mientras que las oficinas estén ahí, tiene que despachar ahí ”, acotó.

Rojas culpó a Fuerza Popular por la demora en el proceso de transferencia

Richard Rojas resaltó que el proceso de transferencia se ha tardado debido a la demora que generó el partido opositor de las elecciones, Fuerza Popular, al presentar las impugnaciones en contra de las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

“Justamente ese ha sido el propósito del partido opositor, dejarnos sin días de poder hacer la transferencia y hacernos ver que somos incompetentes porque no podemos ejercer las funciones en este momento ”, refirió.

