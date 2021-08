El congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular instó al presidente de la República, Pedro Castillo, a reflexionar sobre la conformación de su gabinete ministerial, ya que considera que fue “una irresponsabilidad” del mandatario.

“El presidente de la República (Pedro Castillo) no debió poner al país en esta situación. Es una irresponsabilidad. Hubiera esperado de él una mayor presencia de estadista y un gabinete que pudiera generar más consensos y menos dudas. Creo que el presidente Pedro Castillo tiene tiempo de reflexionar , de escuchar lo que dice la opinión pública”, manifestó durante una entrevista en canal N.

Para Guerra García no sería la primera vez que un jefe de Estado reflexione sobre posibles cambios en el Consejo de Ministros; no obstante, aseguró que no se trata de “exigirle” nada a Castillo sino de “llamarlo a la reflexión”.

“Él tiene que recordar que no tuvo mayoría en la primera vuelta. Solo un sector minoritario de la población (votó por él). Que haya ganado, cuestionado o no, no significa que tenga una mayoría detrás”, mencionó.

En esa misma línea, el también vocero de la bancada fujimorista calificó de “poco feliz” el nombramiento de los nuevos ministros, ya que afirmó que habían otras opciones en sectores académicos, técnicos, empresariales, entre otros.

“Esta es una baraja de un partido político. Preocupan los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores (….) Me hace pensar que el señor Castillo no tuvo la capacidad de decirle al señor Cerrón que él es el presidente de la República. Hace pensar la peor de las hipótesis: que en realidad el que va estar casi de adorno será el presidente y en su lugar estará el señor Cerrón”, añadió.

