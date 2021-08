La designación de Guido Bellido como primer ministro no ha generado el consenso necesario en el Congreso de la República. Diversos congresistas han marcado su posición con respecto a otorgar o no la confianza al gabinete ministerial y María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento, fue más cauta al respecto.

La acciopopulista señaló en el programa Agenda política que sería “preocupante en esta coyuntura” negar la confianza al gabinete ministerial. “Por eso escucharemos el discurso y la mentalidad general de las bancadas es dar gobernabilidad y tratar de trabajar en consenso. Eso debe ser objetivo de los dos poderes, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso” añadió.

Ante los cuestionamientos a Bellido Ugarte y a otros de los ministros designados para el primer Consejo de Ministros de la gestión de Pedro Castillo, Alva aseguró que “sería conveniente que den un paso al costado”. “Viendo los perfiles y algunas de las trayectorias, que tal vez la población en general no estén de acuerdo, yo creo que si sería conveniente que den un paso al costado por el bien del propio presidente y del gabinete”.

La también abogada manifestó que no le sorprendió el nombramiento de Guido Bellido en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pues lo consideró “uno de los líderes de Perú Libre y cercano al presidente”.

Al ser consultada sobre si la bancada oficialista debería encabezar las comisiones de Educación, Presupuesto y Constitución, la presidenta de la Mesa Directiva dijo: “Creo que debe tener algunas, pero no todas”. No obstante, adelantó que, a título personal, la Comisión de Constitución debería tenerla otra de las agrupaciones que no participaron en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.