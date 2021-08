Federico Rosado

Docente

La medianía del presidente de la república Pedro Castillo ha dado inicio a la cuenta regresiva de su gobierno. Está con los días contados.

El solo se ha puesto la soga al cuello. No le ha podido decir NO a Cerrón. A sus limitaciones intelectuales ha sumado las políticas. La lógica determinaba que sus ministros le darían el soporte necesario para gobernar. Pero de los 22, apenas 4 se salvan, no por su apellido u origen social, si no por su trayectoria y experiencia.

Para decirlo de una vez y no ponerle algodones al asunto: conozco Quispes, Mamanis, Choquecotas, Ccamas, Condoris, etc., que son igual de capaces para cargos de gobierno.

El gabinete Bellido tiene los días contados. Definitivamente no debe pasar el voto de confianza. Si el presidente Castillo no le puede decir NO a Cerrón, el Congreso debe hacerlo. Porque casi todo el Perú está cansando de la mediocridad y la corrupción. Por eso votó por el “lápiz” la mitad del país que está al margen.

¿Podría, acaso, ser esa la estrategia del primer mandatario para deshacerse de Cerrón?

O sea, haberle cedido casi todo el gabinete para que luego el Congreso y el país lo rechacen y después llamar a ministros competentes. Un jaque mate pastor.

Lo que no cabe en este supuesto es que Francke haya juramentado como ministro de Economía. No hacerlo hubiera precipitado la secuencia que estamos imaginando.

Pero lo que sí queda claro es que ya no podemos tolerar situaciones como las que estamos viviendo, vengan de donde vengan. Ya basta. Ni mediocridad ni corrupción.