Carlos Anderson: El gabinete de Bellido es fallido, nació muerto

El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, manifestó que el presidente de la República, Pedro Castillo, debería cambiar el gabinete ministerial recién juramentado, empezando por el primer ministro Guido Bellido, para aportar a la gobernabilidad.

“Lo que tendría que hacer (Pedro Castillo) es decirle al señor Bellido ‘el suyo es un gabinete fallido, nació muerto y entonces cambiémoslo, recompongámonoslo’, y al señor Cerrón decirle ‘¿sabes qué?, si te vi, no me acuerdo y ahora yo soy quien va a gobernar para todos los peruanos’”, indicó en Canal N.

Respecto al voto de confianza que debe otorgar el Parlamento a los integrantes del Consejo de Ministros para que puedan empezar a ejercer, Anderson no dejó en claro si habían acordado en dárselo o no; no obstante, dijo que presentarían un proyecto de ley para “afinar” el concepto del mismo.

Ya que la posibilidad de vacar al jefe del Ejecutivo ha sido mencionada por algunos de sus colegas, el legislador de Podemos sostuvo que “no lo descarta”, pero que también existen otras medidas para lograr que Pedro Castillo vire de rumbo.

“El concepto de la vacancia no está tan precisamente definido e incluye comportamientos antidemocráticos que habría que evaluar, yo no lo descarto (...) Yo creo que hay muchas otras formas de luchar democráticamente, de enderezarlo, si se quiere, al presidente Castillo, para que se dé cuenta que no ha sido elegido rey, no ha sido elegido dictador, él ha sido elegido presidente de todos los peruanos”, añadió.

Castillo y Cerrón “son cara de una misma moneda”, afirma Anderson

En otro momento, Carlos Anderson refirió que tenía la esperanza de que el mandatario convocara a un gabinete de ancha base, con la participación de distintas posturas.

Sin embargo, después de la elección del primer ministro, cree que el presidente y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, “son cara de una misma moneda” .

“Yo esperaba un gabinete de unidad nacional, que nos diera tranquilidad, confianza. Ya lo vimos en acción, ahora sí me queda claro y creo que le queda absolutamente claro al país, que quien gobierna es el señor Castillo, no el señor Cerrón , ambos son cara de una misma moneda y quien gobierna no tienen necesariamente el mayor talante democrático, y quien gobierna tampoco está apostando por la transparencia”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.