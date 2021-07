El excandidato presidencial de Acción Popular Yonhy Lescano se pronunció sobre los nombramientos de Pedro Francke, Aníbal Torres y Juan Carrasco como ministros de Estado, y aseguró que ambos fortalecen al actual gabinete de Pedro Castillo, además de traer tranquilidad.

“Las designaciones como ministros de Juan Carrasco, fiscal anticorrupción; Aníbal Torres, distinguido jurista; y Pedro Francke, economista ponderado; fortalecen el gabinete y traen tranquilidad nuevamente al país ”, expresó el excongresista acciopopulista en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que “las fuerzas democráticas deben continuar apoyando por el bien del Perú” . Un día antes, el 30 de julio, Lescano había cuestionado al gabinete de Pedro Castillo y le había pedido al presidente que enmienda sus “errores”.

“Señor presidente, corrija errores para que el gabinete en el pedido del voto de confianza exponga sobre las necesidades del Perú y no sea un escándalo de insultos y calificativos sobre una persona. Hay que tener grandeza para reparar”, expresó aquel día.

El gabinete ministerial de Castillo fue criticado, principalmente, por la elección de Guido Bellido como primer ministro. Bellido es investigado por apología al terrorismo y ha escrito comentarios machistas, homofóbicos y transfóbicos en sus redes sociales.

“La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, se puede leer en uno de los comentarios en Facebook del ahora primer ministro.

Ante las críticas, Bellido ha emitido un comunicado este sábado 31 de julio en el que rechazó “categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en sus extremos” y expresó su “firme compromiso con la igualdad plena de derechos”. “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que aún están profundamente arraigados en la sociedad”, aseveró.

Juramentación de Francke y Torres

El economista Pedro Francke y el abogado Aníbal Torres no juraron como los demás ministros el último jueves 29 de julio. Recién lo hicieron un día después y asumieron las carteras de Economía y Finanzas, y Justicia y Derechos Humanos, respectivamente.

Y en su juramento, Francke dijo: “Por un avance sostenido hacia el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica, orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, sí, juro”.

