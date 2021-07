Vladimir Cerrón habría pedido ser ministro de Salud a Pedro Castillo

El secretario general de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, le habría pedido al presidente Pedro Castillo que lo nombre como el próximo ministro de Salud pese a que el fundador del partido del lápiz había dicho que no está participando en el Gobierno ni tiene pensando participar en él.

IDL-Reporteros reveló, de acuerdo a sus fuentes, que Cerrón pidió la cartera de Salud, por lo menos, en dos oportunidades. En ambas, el líder de Perú Libre junto con otros dirigentes de la agrupación le plantearon al mandatario que Cerrón sea el titular de Salud.

La última vez, cuenta el medio, fue en el día del congreso partidario de Perú Libre, el cual se llevó a cabo el sábado 24 de julio. “Ya habían consultado si había una fórmula legal que permitiera sortear eso (Cerrón está condenado por corrupción). No la había ”, le dijo la fuente a IDL-Reporteros.

Castillo, entonces, pudo negarse a tal solicitud, ya que Cerrón Rojas está imposibilitado legalmente de asumir algún cargo como funcionario público, debido a la sentencia por negociación incompatible que tiene en su contra.

El portal periodístico también aseveró que el líder del partido del lápiz “impuso a varios de los ministros que, sin otra calificación que la cercanía a Perú Libre, han asumido ministerios claves como el de Defensa, con Walter Ayala; o el de Energía y Minas, con Iván Merino”.

Cerrón había asegurado que no está participando en el Gobierno

De acuerdo a IDL-Reporteros, Cerrón habría pedido el Ministerio de Salud a pesar de que el 27 de julio último el exgobernador de Junín había afirmado que no está trabajando dentro del Gobierno del presidente Pedro Castillo y que tampoco iba a formar parte de él. “No estoy participando en el Gobierno ni voy a participar”, fueron sus palabras exactas.

Además, a mediados de abril, luego de que se supiera que Castillo había pasado a segunda vuelta, Cerrón había manifestado en Canal N: “Por el momento, no tengo ninguna ambición de ocupar algún cargo, me mantengo como secretario general del partido y, posiblemente como jefe del plan de Gobierno, esa es la tarea que me corresponde”.

“El Gobierno hace obras y el partido crea la consciencia en el pueblo para sostener al Gobierno que va a realizar los cambios trascendentes en favor del pueblo. Mi trabajo, actualmente, se limita a la participación partidaria, no gubernamental de ganarse”, agregó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.