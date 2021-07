Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

Simpatizantes del partido Fuerza Popular arribaron al distrito de Breña y se posicionaron a escasos metros de la vivienda donde reside el presidente de la República, Pedro Castillo.

Ante este hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cercó con un anillo de seguridad el perímetro, para resguardar y evitar que los manifestantes fujimoristas se acerquen mucho más al domicilio en el que actualmente mora el mandatario.

Manifestantes fujimoristas protestan en exteriores de la casa de Pedro Castillo. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Esta nueva convocatoria de los adeptos del partido naranja fue para expresar su rechazo al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, ya que arengaron las frases “ Bellido, renuncia, el pueblo te lo exige ”.

La manifestación respondería a que a Bellido Ugarte se le siguen investigaciones por el presunto delito de terrorismo y apología al terrorismo. Por ese motivo tendrá que acudir a la Fiscalía a explicar su homenaje a la senderista Edith Lagos y aclarar si se ha reunido con Víctor Quispe Palomino, el principal cabecilla de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

Asimismo, por la aglomeración de los ciudadanos que protestan contra el Gobierno del maestro cajamarquino, algunos comerciantes de la zona decidieron cerrar sus negocios como medida de precaución ante eventuales disturbios. Ello porque anteriormente los simpatizantes de Fuerza Popular han generado este tipo de actos cuando protestaban por acusaciones no comprobadas de fraude electoral.

Castillo Terrones no vive en Palacio de Gobierno debido a que, tal como anunció en su primer mensaje a la nación, la sede de la Casa de Pizarro ha sido cedida al Ministerio de las Culturas para que sirva como un museo.

Guido Bellido: “Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo”

Por los cuestionamientos a su nombramiento, Guido Bellido emitió un comunicado para marcar distancia con “toda forma de violencia y terrorismo”. Incluso, agradeció al mandatario por haberle confiado el cargo de primer ministro.

“Me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos ”, manifestó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se comprometió también a respetar la igualdad de derechos y afirmó que luchará contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia, pues consideró que “están profundamente arraigados en la sociedad”.

Sin embargo, en abril de 2020, Bellido escribió a través de sus redes sociales: “La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.