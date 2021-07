La exministra de Economía y Finanzas María Antonieta Alva criticó al presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, y le sugirió que empiece a dejar de lado su machismo y homofobia.

El primer ministro había compartido un comunicado en el que expresó su “firme compromiso con la igualdad plena de derechos” y aseguró que “juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que aún están profundamente arraigados en la sociedad”.

Sin embargo, Alva Luperdi no le ha creído y le ha respondido con un “no queremos floro” , una jerga peruana que, de acuerdo a la RAE, significa “léxico recargado o rimbombante usado para persuadir o convencer a alguien con un fin determinado”.

“Sería bueno que empiece por superar su propio machismo, su propia homofobia y esas taras mentales que lo llevan a pensar que las personas no tienen los mismo derechos”, agregó la economista.

Comentarios machistas y homofóbicos de Bellido

Alva se refiere a las expresiones que ha tenido el titular de la PCM en sus redes sociales. Por ejemplo, Bellido ha arremetido contra las personas homosexuales en su cuenta de Facebook.

“La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió el primer ministro

De igual forma, ha tenido comentarios transfóbicos. “Mañana puedes salir normal. Si te quieren detener, les dices: ‘Me identifico mujer y punto’, aparte algunas ONGs te defenderán”, indicó Bellido Ugarte al referirse a la medida adoptada durante la cuarentena obligatoria en la que varones y mujeres tenían un día específico para salir a las calles.

Asimismo, ha dejado ver su machismo en sus redes: “La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización. Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”, señaló sobre el suicidio de un hombre, y volcó la responsabilidad de la muerte a la esposa.

Publicación de María Antonieta Alva.

