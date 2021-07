Humala sobre gabinete Bellido: “Van al cierre del Congreso, esperemos no sea la intención”

El expresidente Ollanta Humala expresó su preocupación sobre la relación entre el cuestionado presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el Congreso durante los próximos días.

Así se pronunció a raíz de que dicha designación es entendida como un error de parte del Gobierno de Pedro Castillo, que inicia su mandato en un ambiente de zozobra general por el destino de la economía y de la nación en general.

“Es una posibilidad, la otra posibilidad es que sea simplemente un error, pero debería corregirlo inmediatamente. (…) El problema es que en simbología está bien, pero también debe haber un mensaje al país con acciones concretas. Lo ideal hubiera sido un gabinete que responda a la mayoría del país, donde no solo están representados los aliados”, añadió.

En una entrevista para el medio RPP, Ollanta Humala afirmó que el reciente pronunciamiento del ministro de Economía, Pedro Francke, quien aseguró defenderá “la necesidad de tener una separación clara entre el Gobierno y el partido”, demuestra que se trata de un gabinete “con fracciones porque esa no es la línea del premier”.

“Cada uno está haciendo sus reservas para conformar este equipo, lo cual denota que no es un gabinete consolidado. Esto nos hace ver que no hay una sola línea en el Gobierno. Y creo que cuando se gobierna se gobierna para todo el Perú, no para tus socios políticos. Este gabinete parecería la comisión política ampliada de la izquierda que ha llegado al poder”, apuntó.

Además, el exmandatario advirtió que la conformación de un gabinete “radical” podría ser parte de una estrategia política para resolver ciertas complicaciones surgidas a raíz de la imagen del partido Perú Libre.

“Si uno ve que está poniendo un gabinete ideológicamente de izquierda, bastante radical y con ausencia de técnicos, uno piensa que se está preparando para el choque. Estarían buscando que no le den el voto de censura, van al cierre del Congreso y gobernar seis meses con decretos supremos. Esperemos que no sea la intención”, explicó.

“En democracia, debe también ampliar la participación en el poder de las fuerzas políticas (...) si busca la estabilidad, la gobernabilidad. Creo que hubo mejores opciones para escoger al jefe del gabinete porque es tomado como una provocación al Congreso”, aclaró.