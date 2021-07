Guido Bellido: “Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, emitió un comunicado a través de las redes sociales de la institución que dirige en el que marcaba distancia con “toda forma de violencia y terrorismo” y agradecía al pueblo peruano y al jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, por la confianza en el cargo.

“Me dirijo al país para ratificar mi más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos. Rechazo categóricamente toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos ”, manifestó.

No obstante, Bellido Ugarte, deberá acudir a la Fiscalía a explicar su homenaje a la senderista Edith Lagos Sáenz y aclarar si se ha reunido con Víctor Quispe Palomino, “José”, el principal cabecilla de los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem.

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte se manifestó en redes sociales. Foto: Twitter PCM

El titular de la PCM se comprometió también a respetar la igualdad de derechos y afirmó que luchará contra la discriminación, el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia, pues consideró que “están profundamente arraigados en la sociedad”.

Sin embargo, en abril de 2020, Bellido escribió a través de sus redes sociales: “La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”.

No se trataría de un comentario aislado. Bellido Ugarte también ha tenido comentarios machistas en los que pone a las mujeres como responsables.

