Richard Arce: Con Guido Bellido, Pedro Castillo ha gatillado una confrontación política innecesaria

Richard Arce, quien fue congresista por la bancada de Nuevo Perú, señaló que el presidente Pedro Castillo no debió elegir como primer ministro a Guido Bellido, al que calificó como una persona no dialogante y de posiciones políticas radicales.

“ Definitivamente es una decisión errada de parte del presidente Castillo en vista (de) que la personalidad de Guido Bellido no tendría el perfil que se requiere para un premier, y lo digo por experiencia propia, no es una persona que tenga una posición dialogante, mas bien es una persona con posiciones radicales, no genera confianza para poder tender puentes con la oposición de otros sectores, gremios y organizaciones de la sociedad civil”, declaró para RPP.

Por otro lado, manifestó que la decisión del Presidente de designar a Bellido como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se debió a una “imposición” de Vladimir Cerrón, y que esta provoca que el Gobierno entre en una “situación de confrontación” con el Legislativo.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que el Congreso censure al gabinete ministerial recién conformado: “ Si vamos a escrutar uno por uno, hay argumentos suficientes para que en este momento el Congreso aplique la estrategia de la censura. Creo que va a ser lo más inteligente y creo que ya se está mencionando como una estrategia para defenestrar a cada uno de los ministros y dejar solo a Guido Bellido”, sostuvo.

“Lamentablemente, eso abona esa tesis que estamos afirmando, que el día de ayer Pedro Castillo ha gatillado el inicio de una confrontación política innecesaria que va a tener consecuencias en el ciudadano de a pie ”, añadió.

Ideas peligrosas de Bellido

Arce también hizo hincapié en los diversos cuestionamientos que rodean al primer ministro sobre su manera de pensar. “Pone a Guido Bellido que tiene serios cuestionamientos, que es misógino, que es homofóbico, que tiene simpatías con estos grupos terroristas que le han causado tanto daño al país”, sentenció.

Acceso a información sensible

Por otro lado, expresó su preocupación sobre la información a la que Bellido tendrá acceso desde su posición como jefe del gabinete. “ Él va a manejar información de confidencialidad de secreto de Estado (…) Qué casualidad que ahora va a presidir el consejo de ministros con información privilegiada que justamente está asociada a luchar contra los remanentes de lo que queda de esta insanía que nos ha causado tanto daño durante la época de los 80 y 90”, señaló.

