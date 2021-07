La excongresista Marisol Pérez Tello se pronunció acerca de la designación de Guido Bellido como presidente el Consejo de Ministros. Aseguró que es una decisión poco acertada por parte del jefe de Estado, Pedro Castillo.

“ Creo que es la peor decisión que ha tomado Castillo . Creo que si su mensaje ya generaba este agudizar las contradicciones que es propio del ideario de Cerrón, que negó Castillo en todas las presentaciones que tuvo, su nombramiento no hace otra cosa que ponerlo en primera línea”, declaró a Canal N el último jueves.

Tello afirmó que si ella formara parte del Poder Legislativo no otorgaría el voto de confianza por ser Bellido una persona investigada por la Fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo.

“Si estuviera en el Congreso, votaría en contra, sin duda. No daría una oportunidad, no esperaría un tiempo. Votaría en contra. (…) Siento que con el terrorismo no hay transacción posible en un país que ha sufrido lo que ha sufrido el nuestro ”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que por el cargo que ocupa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) podría acceder a información sensible sobre la lucha contra el terrorismo.

“No puede tampoco pretender recibir información que podría permitir a las fuerzas de Sendero Luminoso, del terrorismo en todas sus manifestaciones, reagruparse”, refirió.

Pérez Tello: ”Una persona investigada por apología al terrorismo no puede ser premier”

En otro momento, la también exministra de Justicia recalcó que Guido Bellido “no puede ser el premier” por su postura de defensa a la senderista Edith Lagos.

“Una persona que está siendo investigada por apología al terrorismo, por reivindicar a Edith Lagos, y cuando le exigen una explicación sobre lo que ella hizo y no solo no deslinda sino que considera que fue una etapa en el Perú necesaria y reivindica su conducta, no puede ser el premier de un país que ha sufrido lo que ha sufrido el nuestro”, enfatizó.

Pérez Tello también criticó la decisión de Pedro Castillo de promover la juramentación de Bellido en Ayacucho, región que fue severamente afectada en la época del terrorismo.

“Que haya juramentado en Ayacucho, lugar que fue destruido por Sendero Luminoso, familias que quedaron huérfanas (…) y que pongas a un premier que jure en las pampas, me parece una falta de respeto a la memoria de los muertos ”, apuntó.

