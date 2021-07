Jorge Montoya defiende a Guido Bellido pese a cuestionamientos

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, apoyó a Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, pese a que este último ha sido cuestionado por ser investigado por el presunto delito de apología al terrorismo.

“ He escuchado sus declaraciones y se han sacado de contexto realmente . No ha dicho lo que dicen lo que dijo. (...) Tenemos libertad de opinión, si no hay acciones de Ministerio Público sobre él que tengan carácter penal, no hay ningún problema”, manifestó a la prensa.

En esa misma línea, confirmó que dialogó con Bellido Ugarte este viernes 30 de julio, minutos antes de la ceremonia de Acción de Gracias, y que probablemente se reunirán en los próximos días.

“Conversamos con él (Bellido). Tiene una capacidad de conversación amplia con todo el mundo . No hay ningún problema en el diálogo. Nos vamos a poner de acuerdo para reunirnos porque él tiene sus actividades y nosotros las nuestras”, sostuvo.

Montoya sobre voto de confianza a gabinete Bellido: “Cuando llegue el momento, tomaremos la decisión”

Al ser consultado si su bancada otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido, Montoya refirió que es una decisión que todavía no ha sido determinada por Renovación Popular.

“ Cuando llegue el momento, tomaremos la decisión , no podemos hablar de confianza de algo que no conocemos. Primero tenemos que saber qué programa van a presentar”, agregó.

Asimismo, señaló que no puede adelantar opinión sobre lo que será la Presidencia del Consejo de Ministros. “Las personas se reconocen por sus hechos, vamos a ver cómo actúa y cómo trabaja para ver qué cosa podemos pensar de él. Antes de (eso) no me voy a pronunciar”, destacó.

Por otro lado, respecto a la falta de ministros en las carteras de Economía y Justicia, el almirante en retiro aseveró que lo que mayor incertidumbre genera en el país es la promoción de una asamblea constituyente para el cambio de la constitución.

“ El tema económico se ve influido por muchas otras acciones que no son económicas necesariamente , como el tema de la asamblea constituyente, eso aleja las inversiones, desestabiliza la economía. Eso es más importante que tener un ministro de Economía: decisiones políticas que sean claras y directas”, puntualizó.

Jorge Montoya invocó a la ciudadanía a través de sus redes sociales a desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral. Incluso, por tal motivo fue denunciado por el presunto delito de sedición.

