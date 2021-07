Guido Bellido: reacciones de diversos políticos por su designación como jefe de gabinete ministerial

Diversas figuras políticas protestaron luego de la proclamación de Guido Bellido como titular del Consejo de Ministros en el santuario de la Pampa de la Quinua (Ayacucho), debido a que tiene abierta una investigación por el presunto delito de apología al terrorismo.

“Hay que estar con tranquilidad, todo va a estar bien, no se preocupen. No se preocupen, vamos a estar bien”, manifestó escuetamente Bellido a su salida de la ceremonia de Acción de Gracias.

Sin embargo, muchos políticos, incluso de su mismo partido, están en contra de que sea el jefe del gabinete. Cabe resaltar que este viernes se inició una segunda investigación contra el primer ministro por terrorismo.

Perú Libre

Julio Arbizu, uno de los miembros del equipo de transferencia de Perú Libre, señaló que la designación de Guido Bellido como primer ministro representa un “grave error político” de parte del presidente de la República, Pedro Castillo.

“ Primer grave error político del Gobierno: nombrar como premier a una persona (Guido Bellido) que, en lugar de afirmar las alianzas y consensos conseguidos, los espanta”, escribió en su cuenta de Twitter, luego de la juramentación simbólica del mandatario en Ayacucho.

En ese mismo sentido, el vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, manifestó que “no van a defender lo indefendible” y que esperarán a que culmine la investigación de la Fiscalía contra Guido Bellido por el presunto delito de apología al terrorismo.

“Nosotros venimos a representar a una población que está atenta a que sus expectativas sean satisfechas. No vamos a defender lo indefendible, al contrario, seremos vigilantes de lo que tenga que hacer el congresista hoy presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido , y todos los ministros sin excepción”, refirió en diálogo con RPP.

Paredes aclaró que no existe una división dentro de la bancada de Perú Libre. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

Bancada del Partido Morado en contra de Bellido

Los parlamentarios del Partido Morado —Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga— emitieron un comunicado en el que se distanciaron de Perú Libre, luego de que el presidente Pedro Castillo designara a Bellido como primer ministro.

“La juramentación de un gabinete incompleto, con participación mínima de mujeres y la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, no representa nuestros principios de respeto a la democracia y la igualdad ”, remarcaron.

Por su parte, Susel Paredes indicó que “un primer ministro homofóbico y misógino” no puede ser admitido en este siglo, por lo que defenderá los derechos de las mujeres.

Tuit de Susel Paredes.

Congresista de Somos Perú expresa su preocupación

Desde la bancada de Somos Perú, el vocero altero Wilmar Elera emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la situación generada tras la designación de Bellido y el resto de integrantes del gabinete ministerial, el cual aún está incompleto.

“Con el mayor espíritu democrático y constructivo, resaltamos que estas decisiones son actos de gobierno del cual el jefe de Estado, es el único responsable, por lo cual resulta necesario un proceso de reflexión que permita superar esta situación de inestabilidad y para que la toma de decisiones genere un clima de confianza y seguridad en la ciudadanía”, señala el comunicado.

Cavero de Avanza País considera una provocación nombramiento de Bellido

El congresista de Avanza País Alejandro Cavero afirmó que es “una provocación” del Gobierno de Pedro Castillo el nombramiento de Guido Bellido como el jefe de gabinete.

“Creo que es una provocación del Gobierno , con la intención de que se le niegue el voto de confianza para disolver el Congreso. El Parlamento debe ser más inteligente y no ‘pisar el palito’”, declaró para Exitosa.

Tuit de Alejandro Cavero.

Jorge Montoya defiende a Bellido

El congresista por Renovación Popular Jorge Montoya defendió a Bellido y aseguró que sus declaraciones “fueron sacadas de contexto”. Asimismo, dijo que el primer ministro “tiene una capacidad de conversación amplia”.

“He escuchado sus declaraciones y se han sacado de contexto realmente. No ha dicho lo que dicen que dijo... Tenemos libertad de opinión, si no hay acciones de Ministerio Público sobre él que tengan carácter penal, no hay ningún problema”, dijo a la prensa.

Ana Jara y María Antonieta Alva critican a Castillo

Las exministras María Antonieta Alva y Ana Jara usaron sus redes sociales para pronunciarse tras los cuestionamientos hacia Bellido. La exrepresentante del Ministerio de Economía durante el gobierno de Martín Vizcarra se dirigió a Pedro Castillo y le pidió que “deje de tomar decisiones que solo traen más confrontaciones”.

“Cuando se cometen errores, se rectifica. El interés particular y subalterno no puede estar por encima del bien común. El Perú no es un juego de tronos y usted debe gobernar para todos y no para unos pocos”, comentó Alva.

Por su parte, la expresidenta del Consejo de Ministros comentó que Castillo “echó a perder” el simbolismo de jurar como presidente al nombrar a una persona con investigación por apología de terrorismo.

Tuit de Ana Jara.

Ollanta Humala pide corregir errores

El expresidente de la República Ollanta Humala se mostró en contra del nuevo gabinete ministerial designado por el actual jefe de Estado, Pedro Castillo, y señaló que aún está a tiempo de enmendarlo.

“En democracia, un Gobierno debe tener una mirada más amplia y convocante en el poder, para generar estabilidad y confianza. Contar con técnicos calificados permitirá asegurar la buena gestión. Será mejor corregir, rápidamente, errores que más adelante sean irreparables ”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Tuit de Ollanta Humala. Foto: captura

Congresistas de Juntos por el Perú respaldan gabinete

La congresista de Juntos por el Perú Ruth Luque saludó la designación de Anahí Durand para la cartera de la Mujer y aseguró que su compromiso permitirá trabajar por el derecho a una vida libre de violencia y en igualdad.

Por otro lado, su colega de bancada Sigrid Bazán consideró que darle la confianza al gabinete presidido por Guido Bellido sería fundamental para la gobernabilidad.

“Como congresista de Juntos por el Perú, y pensando en todo el trabajo que tenemos por delante, considero que generar la confianza para el gabinete del presidente Castillo es fundamental para la gobernabilidad y el respeto a la democracia ”, escribió en Twitter.

Tuit de Sigrid Bazán.

