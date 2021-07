Yamila Osorio: Basta que uno tenga una investigación para que sea delincuente

Después de completar un masterado en la universidad de Navarra (España) Yamila Osorio ya está en Perú. Prepara su movimiento Arequipa, Tradición y Futuro para las elecciones del próximo año. ¿Postulará nuevamente al gobierno regional? Responde que aún la decisión no está tomada. En mente hay proyectos personales y académicos impostergables. Aunque ya en sus redes sociales hay un aire proselitista. Osorio se queja en esta entrevista de la gestión de Elmer Cáceres, de no haber concluido varios proyectos iniciados en su gobierno. Cita los hospitales de Chala, Cotahuasi, Camaná, cuyas obras están abandonadas tras rescindir los contratos con las constructoras. Para Osorio, no solo hay negligencia sino manejos poco claros. Por ejemplo, falta 14% para terminar el nosocomio en La Unión y quieren gastar S/ 25 millones de una obra presupuestada en S/ 44 millones. En Chala, para concluir 2%, se presupuesta seis millones. Lo mismo ocurre en Camaná, S/ 20 millones para acabar el 25%. Osorio también recuerda que Cáceres de candidato en 2018, le envió furibundas cartas notariales para conminarla a no firmar la adenda 13 que reactivaba el proyecto Majes II. Saluda que se haya rectificado, sin embargo el tiempo perdido es oro.

En las investigaciones sobre los hospitales de su gestión se ha determinado que las obras se entregaron a dos empresas: Asiggnias Infraestructuras y Eralma Constructora. Usted las conoce?

No, estas compitieron en los procesos. Pedí explicaciones a la oficina de Contrataciones ( para descartar un presunto favoritismo). Respondieron que tenían mucha experiencia en obras y a eso se debía su alto puntaje (..) Hay varias salidas cuando una empresa incumple el contrato, se lo resuelve, se ejecuta la carta fianza y se elabora un proyecto de saldo para terminarlo por administración directa o adjudicación. No se hizo nada de eso. En algunos casos se rompió el contrato y luego quisieron volver a conciliar.

El triunfo de Yamila Osorio en las elecciones de 2014 fue histórico. Primera gobernadora mujer y joven. Sin embargo, cuando concluyó su mandato terminó como los políticos tradicionales: involucrada en actos de corrupción. A días de irse del cargo, la Fiscalía y Policía desmontaron una mafia en la Gerencia de Transportes que cobraba cupos a los transportistas informales. Dos años después se declara inocente. Insiste que es una guerra sucia. Aclara que ella no está investigada sino como testigo. Para Osorio, las mafias de transportes se repiten a nivel nacional. En el caso de Arequipa, dice, los implicados es el personal de planta.

Pero su asesor Juan Bermejo, actualmente prófugo de la justicia se le sindica como una de las piezas de esta organización criminal.

A él nunca se le asignó tareas en la Gerencia de Transportes. Tenía otras funciones. Eso me dejó muchas inquietudes. En el primer operativo, el señor no estuvo involucrado. Tengo conocimiento que presionaron a muchas personas para que dieran nombres lo más allegados a mi. Tengo mis dudas pero esperaré el final de la investigación.

Si tales acusaciones son rebatibles, el señor Bermejo debería dar la cara, está prófugo.

No me corresponde decir eso.

Colaboradores eficaces sostienen que usted y su mamá Maribel Delgado sabían de este proceder irregular y que participaron de él

Es una patraña baja y ruín. Los acusadores basaron sus afirmaciones en dichos: “yo escuché”. No tienen pruebas. Esas personas que me acusan ni siquiera ratificaron sus testimonios en mi contra pese a las citaciones permanentes que les hicieron. Entonces, de qué hablamos? ¿Son esbirros? Recuerda que gané la elección a los 28 años a gente que lo venía intentando hace mucho tiempo. Cuando había el rumor de que podía asumir una función pública caía una avalancha de denuncias infames y ruines en mi contra.

Lo de Los Correcaminos fue un operativo policial. Usted estaba de salida. ¿No entiendo la lógica de la guerra sucia?

Bueno las proyecciones políticas. Tú hablas de un operativo. ¿En qué llamadas interceptadas o documentos aparece mi nombre? En ninguno. (los colaboradores eficaces) hablan de rumores, que les dijeron que la situación se trabajaba así. Estoy dispuesta a querellar a quienes infamemente efectuaron declaraciones sin pruebas. Esto se da en el país porque la justicia se mediatizó, se convirtió en un arma para aniquilar enemigos políticos.

Yamila defiende a su mamá. Dice que ella nunca se entrometió en las decisiones de gobierno. Le recordamos el caso de los kits escolares, una donación que se hizo al GRA pero pretendió hacerse pasar por compra. “Ella no tuvo nada que ver... (...) Su participación (en el gobierno) fue bastante menor a la anterior presidenta del Comité de Damas(en alusión a la esposa de Juan Manuel Guillén) Tuvo una labor social. Incluso mi hermana participaba más. Son mitos creados. Cuando acusemos a alguien hay que hacerlo con pruebas. Decir que ella tomaba decisiones son aseveraciones temerarias y sin fundamento”, añade.

Caso de la variante

Un fiscal anticorrupción la investiga por el presunto pago de una coima de dos millones de soles abonados por la empresa ICCGSA para firmar el contrato de la Variante de Uchumayo

Es falso. Lamento que la cobertura mediática se haya centrado solo en el pedido del fiscal. Sin embargo, se dijo muy poco cuando el juez rechazó la solicitud y lo efectuó con argumentos fuertes. Había vaguedad en las acusaciones ( Añade que es una venganza de ICCGSA que abandonó las obras y el GRA le ejecutó la carta fianza para pagar a los proveedores)

En la acusación fiscal se sostiene que un primo suyo, Edgar, recibió el adelanto de 450 mil, que usted lo habría enviado.

No tengo ningún primo Edgar. La licitación de esa obra se delegó a un organismo internacional para ganar tiempo. La solicitud de prisión rechazada la apelaron pero se desistieron por falta de pruebas.

También hay unos chats intercambiados entre Martín Vizcarra y el ministro Manuel Hernández que hablan de una reunión en agosto de 2016 con usted

No confundamos las cosas. Me reuní con ellos pero para ver lo de la represa del valle de Tambo. El presidente de ese entonces, PPK quería sacar adelante Tía María pero primero debía terminar la obra. Yo le di mi punto de vista.Esos medios (chats) no se exhibieron en la denuncia en mi contra sino contra Martín Vizcarra. Eso condujo a la vacancia presidencial y que llevó a este caos donde no existe debido proceso, presunción de inocencia y se hace esfuerzos para que la desconfianza ciudadana siga creciendo. Basta que uno tenga una investigación y es acusado de delincuente. Los derechos constitucionales de muchos no se respetan.

¿Cuál es su balance sobre la gestión Cáceres?

Veo un abandono de la labor, poco interés y falta de nobleza política para terminar proyectos que dejé , que no son para mí sino para la población. Con los hospitales terminados se hubiesen salvado vidas. Más se preocuparon en desprestigiar mi gestión. Dijeron, por ejemplo, que yo planifiqué un incendio para borrar pruebas. Se ha perdido una visión de desarrollo de impacto de la región, el 80% de obras de esta gestión datan de mi gobierno. Te menciono el hospital Maritza Campos, la vía al Cono Norte, hospitales en Islay. Hay proyectos detenidos: el puente Arequipa- La Joya, Beca Maestro etc. Majes Siguas II, se cambió de discurso. El presidente Castillo dijo que dará S/ 3000 millones, el GRA tiene banco de proyectos para recibir estos recursos?.

Es cierto, hubo dos olas de la pandemia paralizantes, pero el manejo regional fue muy discutible incluso con mensajes desafiantes al gobierno central

Predominaron los insultos contra los presidentes Vizcarra y Sagasti. Dos días antes de las elecciones, el gobernador dijo que repudiaba al ahora presidente Castillo. Eso puede pasarnos factura a la hora de gestionar proyectos. Arequipa no puede perder la prestancia en los diálogos con el gobierno nacional.