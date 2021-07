Paredes sobre Bellido como primer ministro: “Estaremos vigilantes de sus actos”

Alex Paredes, congresista de Perú Libre, señaló que su agrupación en el Parlamento se mantendrá atenta ante el trabajo de Guido Bellido, recientemente nombrado como presidente del Consejo de Ministros por parte del jefe de Estado, Pedro Castillo.

“Bellido sabe muy bien lo que se le ha dicho a la población y lo que significa cada acto del nivel de gobierno, ya sea Ejecutivo o Legislativo. Hemos sido claros, seremos vigilantes de sus actos o de quien hubiera estado (en el cargo). No solo por ser parte de Perú Libre avalaremos lo que no se tenga que avalar o callar lo que no se tenga que callar ”, declaró para Exitosa.

Por otro lado, aseveró sobre Bellido: “Lo conocí estos días en el Congreso. Con nosotros no ha tenido problemas (…) Incluso él participó en la comisión del diálogo para la conformación de la Mesa Directiva, así que las organizaciones políticas saben cuál es su forma de conducirse ”.

Con respecto a las denuncias e investigaciones abiertas contra el nuevo primer ministro por presunta apología al terrorismo, Paredes criticó que en el país se dilaten este tipo de procesos: “Ojalá que se le dé la celeridad. No es el mejor escenario personal, pero hay un derecho de presunción de inocencia. Ojalá por la salud de nuestro país no signifique juicios que provoquen el arrepentimiento del presidente Castillo”, añadió.

Funcionarios rechazaron designación de Bellido

Tras la juramentación del nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), diversos funcionarios cuestionaron la decisión de Pedro Castillo de elegir a Guido Bellido para ejercer el cargo .

Entre ellos estuvieron la bancada del Partido Morado en su totalidad y congresistas como Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Alejandro Cavero (Avanza País). También mostraron su rechazo figuras políticas de periodos anteriores, como el excongresista Richard Arce y la ex primera ministra Ana Jara.

Nuevos ministros juran este jueves 29

Según lo comunicó la Presidencia de la República, esta noche serán nombrados los ministros del gabinete del Gobierno de Pedro Castillo, a través de una ceremonia programada para las 8.30 p. m. en el Gran Teatro Nacional de San Borja.

