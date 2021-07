Mesías Guevara: “Mensaje del presidente Castillo es de esperanza y cambios para las regiones”

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, señaló que el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo es de esperanza y de cambios para las regiones, con anuncios que fortalecen la política de descentralización, educación y salud.

De esta manera, precisó que el mensaje presidencial es positivo y con un enfoque descentralista. “El mandatario conoce la realidad de las regiones, lo que le permitirá ejecutar un plan de gobierno para atender el sistema de salud, educación, agricultura e inversiones. Creo que el mensaje del presidente Castillo es de esperanza y cambios para las regiones “, expresó a La República.

En esa línea, destacó el compromiso de Castillo de transferir S/ 3.000 millones a los gobiernos regionales y locales para obras, cuya ejecución debe tener el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Función de OSCE

Precisó que se cuestiona a las autoridades regionales la falta de eficiencia en el gasto; sin embargo, afirmó que existen un conjunto de factores que no se toman en cuenta. Por ejemplo, que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) no cumpla con eficacia sus funciones al no sancionar a las empresas que no respetan los contratos o presentan cartas fianzas falsas. Además, anotó, hay un débil sistema para los procesos de adquisiciones.

Asimismo, precisó que el Gobierno Regional tiene una serie de proyectos técnicos para la construcción de hospitales en las provincias de San Ignacio Cutervo, Bambarmarca y otros. “Se presentarán los expedientes técnicos al Ejecutivo a fin de conseguir los recursos”, enfatizó.