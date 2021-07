Rocío Silva Santisteban: “Esperamos que el Congreso no sea obstruccionista”

La excongresista de la República Rocío Silva Santisteban expresó su preocupación en torno a una posible inclinación de la recientemente nombrada Mesa Directiva del Congreso para favorecer a los grupos que actuarán en oposición al régimen del presidente Pedro Castillo.

“Ya se eligió a la Mesa Directiva del Congreso y lamentablemente no está conformada por el partido mayoritario. Más bien, los que están en la Mesa Directiva se pueden convertir rápidamente en oposición”, indicó en conversación con el programa Punto Noticias.

La exparlamentaria del Frente Amplio, sustentó su cautela en la manera en que la lista que incluía a un miembro de Perú Libre no fue admitida para participar en la elección de la nueva Mesa Directiva.

“La lista que presentó a gente del partido de Pedro Castillo tenía un integrante que no tenía bancada, entonces se hizo una interpretación ahí y se votó entre los 130 congresistas para ver si se admitía o no la lista. Y se votó en contra por una amplia mayoría. Eso significa que el Congreso va a estar en oposición y esperemos que no sea obstruccionista ”, recalcó.

Además, alertó sobre los problemas de gobernabilidad que tendrá Pedro Castillo en su gestión, en su mayoría propiciados por las actitudes generadas durante la segunda vuelta en un sector de la población.

“La excandidata Keiko Fujimori hizo lo posible y lo imposible para que no se declare electo a Pedro Castillo y ha quedado como una persona absolutamente antidemocrática. Tener gobernabilidad va a ser bien difícil, porque se ha generado una especie de anticomunismo histérico y Pedro Castillo no es comunista. Hay un discurso diciendo que ya vienen los comunistas, me van a quitar mi casa; es un anticomunismo como si viviéramos en la guerra fría”, sentenció.

Cabe recordar que la nueva Mesa Directiva del Congreso está conformada por la presidenta María del Carmen Alva, de Acción Popular; Lady Camones, de Alianza Para el Progreso; Patricia Chirinos, de Avanza País; y Enrique Wong, de Podemos Perú.

