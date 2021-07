Asumió Pedro Castillo el cargo de presidente de la República para el siguiente lustro en el día que el país cumple 200 años de su independencia. Y en la ceremonia de toma de mando juró “por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución”.

Dio también su primer mensaje a la nación como mandatario y comenzó realizando un recuento histórico del país para luego destacar que con la fundación del virreinato “se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten”.

“Esta vez, un Gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo para construir de abajo hacia arriba. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino , una persona que pertenece como muchos de los peruanos a los sectores oprimidos por tantos siglos”, agregó.

Después, pasó a explicar lo que hará desde este miércoles 28 de julio y habló sobre la nueva constitución, una propuesta que presentó en campaña electoral y que buscará hacerla realidad durante su mandato. A continuación, los siete ejes principales de su mensaje presidencial.

La nueva constitución

El presidente señaló que insistirá en su propuesta para redactar una nueva carta magna, pero “siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona”.

“Tengan la seguridad de que nunca se hará tabla rasa de la legalidad. Sin duda, para lograr este propósito, tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la Republica, pues será aquí en esta casa de las leyes donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes”, agregó.

Anunció, asimismo, que presentará un proyecto al Parlamento para que sea analizado y debatido. Y espera “que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referéndum popular”.

“La asamblea constituyente del bicentenario debe ser plurinacional, popular y con paridad de género. Su composición tiene que incluir a candidatos propuestos por las organizaciones políticas inscritas, a porcentajes de candidatos provenientes de los pueblos indígenas, nativos y originarios, del pueblo afroperuano y de candidaturas independientes”, añadió.

Pedro Castillo, tras un mes y medio de cuestionamientos al proceso electoral, juró como nuevo presidente del Perú desde el Congreso de la República. Foto: Carlos Félix

Vacunar al 70% de la población hasta fin de año

“Nuestra primera gran tarea es continuar la lucha contra la pandemia de la COVID-19, que tanto ha golpeado a nuestro país”, dijo Castillo Terrones cuando comenzó a hablar sobre el sector Salud.

Señaló que su Gobierno maximizará los esfuerzos “para alcanzar la vacunación de toda la población en el menor tiempo posible”. Por eso, se han planteado “ el enorme desafío de llegar a fin de año a más del 70% de la población vacunada y lograr la protección comunitaria”, precisó.

“Vamos a comprometer todo el aparato del Estado y con nuestro pueblo movilizado, en tal sentido, convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia”, aseveró.

Asimismo, manifestó que “se tomarán las medidas necesarias para continuar con las vacunatones, ampliando horarios y extendiendo su presencia a las zonas más populosas de las capitales. Los establecimientos de primer nivel vacunarán en horario extendido”.

No estatizará la economía

El presidente señaló que la pandemia del coronavirus ha terminado por visibilizar que las críticas al modelo económico eran legítimas y válidas, y afirmó que la población pide modificaciones. “Sí es posible realizar esos cambios con responsabilidad, respetando la propiedad privada, pero también poniendo por delante los intereses de la nación”, expresó.

Indicó que no expropiarán ahorros, las casas, los automóviles, las fábricas y otros bienes de propiedad de los ciudadanos, ya que “la propiedad de las personas, obtenida con esfuerzo y en el marco de la legalidad, está garantizada por el Estado”. “Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad, que es la base de las decisiones de inversión”, agregó.

“Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos. Así, por ejemplo, el Banco de la Nación deberá estar en capacidad de proporcionar al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles con tasas de utilidad razonables que les permitan competir en este mercado con eficacia, pero sin usura”, prosiguió el jefe de Estado.

“ No pretendemos ni remotamente estatizar nuestra economía ni hacer una política de control de cambios . Solo queremos que la economía de las familias —sobre todo las de menores ingresos— sea más estable y próspera, que las grandes empresas no estafen al fisco mediante la evasión o la elusión tributaria, que el Estado cumpla su función supervisora y defensora del ambiente, del consumidor y de la sociedad. No creo que ningún verdadero peruano pueda estar en contra de este propósito”, añadió.

Pedro Castillo junto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Foto: Presidencia Perú

Palacio de Gobierno como sede del Ministerio de las Culturas

El jefe de Estado también se refirió al Palacio de Gobierno e informó que él no gobernará desde “la Casa de Pizarro”, como él la calificó. Aseguró que “tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”.

Por esa razón, anunció que lo cederá al nuevo Ministerio de las Culturas para “que sea usado como un museo que muestre nuestra historia, desde sus orígenes hasta la actualidad”.

Educación en Estado de emergencia

El presidente Pedro Castillo, quien también es maestro de escuela rural, anunció que va a declarar “de inmediato la educación pública en estado de emergencia” con el objetivo de “recuperar los aprendizajes y evitar que la falta de equidad siga creciendo”.

Entre las medidas que tomará se encuentran la implementación de un “presupuesto suficiente para la Educación Pública Básica y Superior que se mejorará progresivamente” y “la revalorización de la carrera docente, garantizando la formación inicial y continua de calidad y pertinente con los entornos socioculturales”.

Asimismo, indicó que se vacunará al personal académico para que, a más tardar, en el primer semestre del año 2022, las escuelas vuelvan a la actividad presencial. De igual forma, impulsará “gradualmente una política de ingreso libre a las universidades y educación superior”.

Creación del Ministerio de Tecnología

Tal como lo había anunciado en campaña, Pedro Castillo reiteró que su Gobierno propondrá la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Afirmó que “con este se potenciará la generación de conocimiento necesario para el desarrollo y la independencia tecnológica del Perú” .

“Asimismo, será necesario estudiar la posibilidad de una carrera del investigador científico y tecnológico para incorporar a los talentos egresados y repatriar a los que migraron por falta de oportunidades”, comentó.

Regulación de publicidad estatal

Por último, el presidente Pedro Castillo se refirió a la publicada estatal y anunció que será regulada al darle prioridad a los medios del interior del país y a las redes sociales.

“La publicidad del Estado, mediante la cual algunos Gobiernos han realizado presión indebida a los medios de comunicación para lograr beneficios políticos, paralizar las críticas e incluso orientar la línea editorial de algunos, debe ser regulada de mejor manera”, dijo.

“En este sentido estableceremos que este gasto se realizará dando prioridad a los medios de provincias y redes virtuales. Creemos que así podremos garantizar una mejor cobertura de la publicidad estatal y una correcta descentralización del gasto público”, prolongó.

Castillo juró “por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución”. Foto: Presidencia Perú

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.